به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: راهپیمایی روز جهانی قدس و حضور چشمگیر مردم در این راهپیمایی دارای پیام‌هایی است که یکی از این پیام‌ها خطاب به سران برخی کشورهای منطقه است تا بدانند که سرنوشت مشابهی در انتظار آنان است.



این مرجع تقلید تصریح کرد: پیام دیگر راهپیمایی روز جهانی قدس مربوط به آمریکا است و آمریکا باید هرچه سریع‌تر نسبت به خروج از منطقه اقدام کند.



آیت‌الله مکارم شیرازی با تقدیر از حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم در این راهپیمایی تاکید کرد: امیدواریم راهپیمایی روز جهانی قدس باعث اضمحلال اسرائیل شود.