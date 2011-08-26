حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با فلسفه روز قدس با اشاره به اینکه این روز یکی از یادگارهای رهبر کبیر انقلاب است افزود: اکنون نیز شاهد این امر هستیم که همه ساله این راهپیمایی با شکوه تر از ساله‌ای پیش از خود برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: مردم در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنند تا بتوانند انزجار و تنفر خود را از رژیم غاصب صهیونیستی نشان داده و شعار مرگ بر آمریکا و انگلیس را فریاد زده و بر سر آنان فریاد بکشند .

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی به ویژگی بارز روز قدس امسال با سال‌های گذشته نیز اشاره نمود و ادامه داد: ویژگی بارز روز قدس امسال این است که برخی سران عرب که سر سپرده رژیم صهیونیستی و آمریکا بودند اکنون سقوط کرده و امت اسلامی آزادانه می‌توانند به راهپیمایی روز قدس برای آزادی مردم فلسطین بپردازند.

وی با اشاره به بازتاب راهپیمایی روز قدس بر دیگر ملل معترض بر حاکمان خود تصریح کرد: امسال روز قدس علاوه بر نیرو بخشیدن به بیداری کشورهای اسلامی، در برخی از کشورهای غیر مسلمان نیز تأثیر مثبتی را به همراه داشته است چنانچه سبب می‌شود تا بسیاری در مستحکم‌تر شدن خواسته‌هایشان گام بردارند.

موسوی بیان داشت: لازم است روز قدس سال جاری ملت‌های مسلمان و مردم ایران به گونه منسجم‌تری در این راهپیمایی شرکت کنند، زیرا بیداری‌های شکل گرفته در کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان، نشأت گرفته از انقلاب اسلامی مردم ایران است و به طور قطع امسال راه‌پیمایی روز قدس در سراسر جهان نمود خود را بیش از پیش نشان می‌دهد .

وی با اشاره به تحولات و بیداری‌های منطقه گفت: با کمی دقت شاهد این هستیم که مبارزات مردم مسلمان در روزهای قدس علیه رژیم صهیونیستی و سران سر سپرده آنان عامل اصلی برخی از این خیزش‌ها است .