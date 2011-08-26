روز قدس زنگ خطری برای دیگر دیکتاتورها است

حجتالاسلام سید مصطفی طباطبایینژاد در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بیداریهای شکل گرفته در سراسر دنیا به ویژه در دل استکبار جهانی، بسیاری از کشورهای منطقه از دست طاغوت و استکبار نجات پیدا کرده و همه مسلمانان حضور با شکوهی در روز قدس بههم میرسانند.
وی اظهار داشت: این اقدامات، بیداریها و راهپیمایی روز قدس مردم مسلمان جهان هشداریهایی است به سران دیگر کشورها و زنگ خطری برای دیگر دیکتاتورها به حساب میآید که تمام ملت مسلمان به امید آزادی مردم غزه در روز قدس به صحنه میآیند.
رژیم صهیونیستی پایگاه سرطانی آمریکاست
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اسرائیل به یک پایگاه سرطانی در منطقه برای آمریکا تبدیل شده و آمریکا حرکات خود را علیه مسلمانها از طریق اسرائیل انجام میدهد.
وی ادامه داد: در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی ایران، اسرائیل که ادعای شکستناپذیری داشت به طور مرتب شکست خورده و امید میرود اکنون با توجه به آزادی کشورهای اسلامی از دست سران ظالم خود، تمام مسلمانان علیه اسرائیل در روز قدس یک صدا فریاد زنند.
طباطبایینژاد در ارتباط با فلسفه راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: قدس از دیدگاههای متفاوتی برای مسلمانان دارای اهمیت است که تمام مسلمانان به آنتوجه خاص دارند.
وی با اشاره به دیدگاههای مسلمانان به مسئله قدس تصریح کرد: نخستین مورد اهمیت بیتالمقدس و راهپیمایی آن در این امر است که در گذشته بیتالمقدس قبله اول مسلمانان بوده است.
نماینده مردم اردستان در مجلس بیان داشت: این مکان محل معراج پیامبر اسلام (ص) و همچنین دفن شدن بسیاری از انبیا الهی بوده و از دیگر سو مسجد است و برای مسلمانان تقدس دارد.
وی تأکید کرد: در نهایت میتوان به این امر اشاره کرد که بیتالمقدس در اشغال رژیم صهیونیستی است و بنا به دستورات اسلام، هر اشغالگری باید بیرون رانده شده و به سرزمین خود بازگردد.
طباطبایینژاد یادآور شد: با حضور همه امت اسلامی در راهپیمایی روز قدس اقتدار مسلمانان در این مقطع زمانی حساس به نمایش در میآید و گامی دیگر برای آزادی مردم فلسطین و تمام مردم عدالت خواه جهان برداشته میشود.
نظر شما