روز قدس زنگ خطری برای دیگر دیکتاتورها است

حجت‌الاسلام سید‌ مصطفی طباطبایی‌نژاد در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بیداری‌های شکل گرفته در سراسر دنیا به ویژه در دل استکبار جهانی، بسیاری از کشورهای منطقه از دست طاغوت و استکبار نجات پیدا کرده و همه مسلمانان حضور با شکوهی در روز قدس به‌هم می‌رسانند.

وی اظهار داشت: این اقدامات، بیداری‌ها و راهپیمایی روز قدس مردم مسلمان جهان هشداری‌هایی است به سران دیگر کشورها و زنگ خطری برای دیگر دیکتاتورها به حساب می‌آید که تمام ملت مسلمان به امید آزادی مردم غزه در روز قدس به صحنه می‌آیند .

رژیم صهیونیستی پایگاه سرطانی آمریکاست

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اسرائیل به یک پایگاه سرطانی در منطقه برای آمریکا تبدیل شده و آمریکا حرکات خود را علیه مسلمان‌ها از طریق اسرائیل انجام می‌دهد .

وی ادامه داد: در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی ایران، اسرائیل که ادعای شکست‌ناپذیری داشت به طور مرتب شکست خورده و امید می‌رود اکنون با توجه به آزادی کشورهای اسلامی از دست سران ظالم خود، تمام مسلمانان علیه اسرائیل در روز قدس یک صدا فریاد زنند .

طباطبایی‌نژاد در ارتباط با فلسفه راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: قدس از دیدگاه‌های متفاوتی برای مسلمانان دارای اهمیت است که تمام مسلمانان به آن‌توجه خاص دارند .

وی با اشاره به دیدگاه‌های مسلمانان به مسئله قدس تصریح کرد: نخستین مورد اهمیت بیت‌المقدس و راهپیمایی آن در این امر است که در گذشته بیت‌المقدس قبله اول مسلمانان بوده است .

نماینده مردم اردستان در مجلس بیان داشت: این مکان محل معراج پیامبر اسلام (ص) و همچنین دفن شدن بسیاری از انبیا الهی بوده و از دیگر سو مسجد است و برای مسلمانان تقدس دارد .

وی تأکید کرد : در نهایت می‌توان به این امر اشاره کرد که بیت‌المقدس در اشغال رژیم صهیونیستی است و بنا به دستورات اسلام، هر اشغالگری باید بیرون رانده شده و به سرزمین خود بازگردد .