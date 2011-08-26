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۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

امام جمعه ایلام:

روز جهانی قدس روز فریاد علیه ظالمان است

روز جهانی قدس روز فریاد علیه ظالمان است

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: روز جهانی قدس روز فریاد علیه ظالمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدنقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: روز قدس تجلی عینی وحدت کشورهای اسلامی جهت آزادسازی قدس شریف است.

وی گفت: امروز گسترش موج بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی از آثار و برکات روز قدس است.

امام جمعه ایلام گفت: روز قدس سرمنشا جرات دادن به ملتها برای قیام علیه دیکتاتورهای خود است.

حجت الاسلام لطفی افزود: حرکت امام راحل در نامگذاری این روز موجب بیداری، عزت و افتخار امت اسلامی بود.

وی گفت: روز جهانی قدس روز فریاد علیه ظالمان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تا آزادی قدس شریف است.

کد مطلب 1392490

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