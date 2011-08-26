روز جهانی قدس روز فریاد علیه ظالمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدنقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: روز قدس تجلی عینی وحدت کشورهای اسلامی جهت آزادسازی قدس شریف است.
وی گفت: امروز گسترش موج بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی از آثار و برکات روز قدس است.
امام جمعه ایلام گفت: روز قدس سرمنشا جرات دادن به ملتها برای قیام علیه دیکتاتورهای خود است.
حجت الاسلام لطفی افزود: حرکت امام راحل در نامگذاری این روز موجب بیداری، عزت و افتخار امت اسلامی بود.
وی گفت: روز جهانی قدس روز فریاد علیه ظالمان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تا آزادی قدس شریف است.
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