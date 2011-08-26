امنیت کنونی کردستان مرهون تلاش نیروی های امنیتی و انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا شهبازی در دیدار با فرماندهان انتظامی استان کردستان با بیان مطلب فوق افزود: ایجاد محیطی آرام و به دور از تنش بین مسئولان اجرایی و نیروهای انتظامی باعث ایجاد فرصت خدمتگزاری بیشتر به مردم می شود و خوشبختانه در یک سال اخیر این تعامل و همکاری در حد مطلوب در استان کردستان وجود داشته است.

وی با بیان اینکه نعمت امنیت که خداوند متعال به مردم کشور عزیزمان ایران و به خصوص به شهروندان استان مرزی کردستان عطا کرده در سایه زحمات نیروهای امنیتی و انتظامی حاصل شده است، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران به امنیت به عنوان عاملی که در تمام شئون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تاثیر گذار است نگاه کرده و تامین آن را به عنوان نخستین و مهمترین شرط یک زندگى سالم اجتماعى وظیفه خود می داند.

شهبازی کسب حداکثر رضایت مردمی را هدف راهبردی مسئولان نظام و به تبع آن مدیران دستگاه های اجرایی استان دانست و عنوان کرد: دین مبین اسلام همواره بر این نکته تاکید داشته است که برقراری امنیت به دلیل تاثیر در جنبه های مختلف زندگی افراد می تواند در تحقق رضایتمندی جامعه بسیار تاثیر گذار باشد که امیدواریم ما نیز در جلب حداکثری رضایت عمومی موفق باشیم.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود فرماندهان نیروی انتظامی استان کردستان را افرادی لایق، با بصیرت و نیک اندیش خواند و گفت: دشمنان شکست خورده از انقلاب و مردم مترصدند تا از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام استفاده می کنند بنابراین در شرایط حساس کنونی که عوامل استکبار و رژیم صهیونستی در پشت مرزهای جمهوری اسلامی مستقر شده و به توطئه چینی می پردازند باید هوشیارتر از هر زمان دیگر بود.

وی توصیه کرد: به دلیل ارتباط نزدیک و مستمر نیروهای انتظامی با مردم که ولی نعمتان انقلاب هستند ایجاد امنیت و برقراری نظم اجتماعی از سوی پرسنل این نیرو بایستی در سایه ایمان، عدالت و رعایت حرمت و حقوق افراد صورت گیرد چرا که دفاع از حق مشروع افراد و حاکم کردن قوانین الهی در جامعه سیاست اصلی نیروهای انتظامی در یک نظام اسلامی است.

شهبازی در پایان با بیان اینکه استان کردستان در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه اقتصادی و تلاش در جهت جذب سرمایه گذار است، بیان کرد: امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی ارتباط بسیار تنگاتنگی با هم دارند و امیدواریم در آینده نزدیک با رشد بیش از پیش شاخص هایی چون امنیت اجتماعی در میان مردم شاهد تعالی و پیشرفت اقتصادی و در نهایت ایجاد شغل برای جوانان عزیز کردستانی باشیم.

گفتنی است در این دیدار سردار حسن خانی فرمانده انتظامی استان ضمن تقدیر از حمایت های استاندار کردستان از مجموعه نیروی انتظامی اظهار داشت: حضور مستمر بالاترین مقام اجرایی استان کردستان در میان مردم، بهترین نشانه از وجود امنیت پایدار در این منطقه مرزی است.