سرمایه گذاران فارس در جهاد بزرگ ایجاد اشتغال شرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله اسد اله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز تاکید کرد:دغدغه اصلی دولتمردان رفع مشکلات بیکاری و بالا بردن تولید و اشتغال است و اگر مسئولان بتوانند فضای رفاه معقول را در کشور ایجاد کنند اعتماد جامعه به نظام و دولت نیز افزایش خواهد یافت.

امام جمعه شیراز تصریح کرد:ایجاد فضای اشتغال و کار در استان فارس لازم است و در این راستا باید روندی را طی کنیم که هر جویای کاری بتواند به راحتی در شغل مورد نظر خود مشغول شود.

وی با بیان اینکه کار تنها به پشت میز نشستن و مشاغل اداری نیست،یادآور شد:در هر نظام و دولت باید به زندگی و معیشت مردم رسیدگی شود و امنیت اقتصادی فراهم شود که در این خصوص دولت مکلف است با برنامه ریزی صحیح و درست نسبت به ایجاد اشتغال اقدام کند.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور چشمگیر مردم شیراز در راه پیمایی روز قدس گفت :اگر در تمامی عرصه ها رشد کنیم ولی در معنویت درجا بزنیم بی فایده است و باید به گونه ای رفتار کنم که معونیت در جامعه افزایش داشته باشد که این معنویت را امروز با حضور چشم گیر مردم در راه پیمایی روز قدس شاهد بودیم.

آیت الله ایمانی تصریح کرد:امروز با تلاش هایی که صورت گرفته بود صداهای پاک وشایسته مردم در شهر شنیده شد و این روند باید ادامه داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد:برای جلوگیری از مظاهر گناه باید جدیت داشت همانگونه که ماه رمضان امسال شاهد کاهش مظاهر روزه خواری بودیم.