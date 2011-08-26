روز قدس جلوه اتحاد حقیقی امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: وقتی ندای آزادی قدس از زبان یک میلیارد و 400 میلیون مسلمان جهان انداز شود، ظلم و ستم استکبار از ریشه کنده می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دو نگاه وجود دارد، اول اینکه دولت قانونی فلسطین سالها ریشه دارد و رژیم غاصب اسراییل جای آن را بگیرد.

وی عنوان کرد: نگاه دیگر آنست که اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود و همان دولتی روی کار آید که در گذشته وجود داشته است.

امام جمعه گرگان بیان داشت: هر انسان آزاده ای نظریه دوم را تایید می کند و از نظر قانونی و شرعی نیز حرفی درآن نیست.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: امام راحل با طرح روز قدس در بیانیه ای آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس اعلام کرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری به حضور پرشکوه مردم در روز جهانی قدس اشاره کرد و گفت: این حضور پرشور باید تا روز آزادی فلسطین و قدس شریف تداوم یابد.

وی عنوان کرد: بدون شک فلسطین آزاد می شود، زیرا این امر سنت اللهی است که تحقق می یابد.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به تحولات لیبی گفت: مخالفان منطقه محصور شدن قذافی را محاصره کرده اند ولی اکنون شرایط حساس است.

امام جمعه گرگان بیان داشت: همچنین سربازارن ناتو به عنوان محافظان مخالفان قدافی وارد شده اند و اکنون سهم خواهی می کنند.

وی یادآورشد: شورای انتقال لیبی شورای خطرناکی است که به احتمال زیاد به نیروهای ناتو نیز چراغ سبز نشان داده اند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری به هفته دولت اشاره کرد و گفت: باید فعالیتهای دولت را منصفانه نگریست و جنبه منفی را برای علاج بخشی کارها مدنظر قرار داد.