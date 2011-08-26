۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

تاجیک در گفتگو با مهر:

روز قدس با فرهنگ و آرزوهای همه مردم انقلابی عجین شده است

پاکدشت - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی فرمانداری پاکدشت گفت: روز جهانی قدس با فرهنگها و آرزوهای همه مردم انقلابی عجین شده و به هیچ وجه از دلهای این مردم گسسته نمی شود.

عین الله تاجیک در حاشیه راهپیمایی روز قدس در پاکدشت به خبرنگار مهر افزود: سرزمین قدس عشق مردم ایران بوده و آزادسازی آن با فرهنگ و آرمان های انقلاب اسلامی ایران آمیخته شده است.

وی حضور گسترده مردم در این راهپیمایی را جواب دندان شکنی به استکبار جهانی و رژیم غاصب دانست و افزود: مردم ایران در این راهپیمایی بر پایبندی اهداف و آرمان های امام راحل بر مسئله آزادی فلسطین از دست اشغالگران صهیونیست تاکید می کنند.

این مسئول تصریح کرد: برپایی راهپیمایی روز قدس در سرتاسر جهان موجب نمایان شدن ظلم و ستم صهیونیسم و مظلومیت فلسطینیان در اذهان همه مردم جهان شده و  براین اساس هم اکنون بسیاری از ملت های جهان مخالفت خود را با اقدامات رژیم صهیونیستی در این زمینه اعلام می کنند.

وی با اشاره به اهداف روز جهانی قدس و آرمان آزادی فلسطین، از حضور یکپارچه و گسترده مردم روزه دار پاکدشت در این راهپیمایی تقدیر کرد.

راهپیمایی روز جهانی قدس در پاکدشت، از میدان آزادگان مقابل دفتر امام جمعه این شهر شروع و با راهپیمایی در خیابان های اصلی تا مصلی امام خمینی(ره) و شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه خاتمه یافت.

