مازنیهای علوی تبار قاطعانه از ملت فلسطین دفاع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان علوی تبار مازندران در 52 شهر استان یکدل و یکصدا با حضور پرشور خود در راهپیمایی حماسه آفرین، روز قدس، حمایت قاطع خود را فلسطین مظلوم اعلام کردند.

راهپیمایان با سردادن شعارهایی چون مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل خواستار برخورد قاطع سازمانهای بین المللی با رژیم صهیونیستی شدند.

مرد و زن، پیر و جوان، دانش آموز و دانشجو و کسبه مازنی امروز با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین حمایت از ولایت فقیه، برخورد مجامع بین المللی با رژیم سفاک صهیونیستی، حمایت قاطع خود را از مردم بی دفاع فلسطین اعلام داشتند.

از آنجایی که مازندران دارای اقلیم های خنک، سرد و گرم بوده، مردم برخی شهرهای غربی استان خصوصا کلاردشت و تنکابن در زیر برف و باران، با گرمای حضور خود حماسه ای وصف ناشدنی برای ملت غیور مازندران به ارمغان آوردند.

مردم استان سه میلیونی مازندران در پایان با قرائت قطعنامه ای خواستار حمایت قاطع مجامع بین المللی از رژیم منحوس صهیونیستی شدند.

راهپیمایان همچنین با تاکید بر تداوم بیداری اسلامی در کشورهای منطقه، بر ضرورت حمایت دولتمردان و مسئولان با مردم بر آرمانهای امام، انقلاب و ولایت فقیه اصرار کردند.

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به فرمان معمار کبیر انقلاب به روز قدس نامگذاری شده است.