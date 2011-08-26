اسرائیل دیگر جایی برای حضور در سرزمین های فلسطین ندارد

به گزارش خبرنگار مهر مردم شهر اراک از ساعات اولیه صبح جمعه با حضور در میعادگاههای راهپیمایی روز قدس در قالب گروههای 50 تا 100 نفره به جمع راهپیمایی کنندگان پیوستند تا ضمن خلق حماسه تاریخی دیگر تلاش اسرائیل در نابودی هویت ملی وتاریخی فلسطین را محکوم کنند.

مردم همیشه در صحنه شهر اراک امروز آمدند تا بار دیگر طنین حمایت از قدس شریف و انتفاضه مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانند.

علی مومنی یکی از شهروندان اراکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مردم در این راهپیمایی هشدار بزرگ ملت ایران به دشمنان منطقه و فرا منطقه ای بوده و تاکید می کنیم ملت ایرا ن با هر گونه تعدی گری آنها در منطقه به شدت برخورد می کند.

وی ادامه داد: حمایت از مردم مظلوم و مسلمان وظیفه ملت ایران است و در این راه از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهند بود.

یکی دیگر از شهروندان اراکی در حالیکه با نوزاد 7 ماهه خود دراین راهپیمایی شرکت کرده بود تجدید میثاق با آرمانهای امام و اعلام حمایت از مسلمانان جهان را علت حضور خود دانست.

فاطمه علیمردانی گفت: وظیفه هر مسلمان است در برابر ظلم و ستم دشمنان اسلام ساکت ننشسته و با حضور در چنین صحنه هایی به دفاع از کیان اسلام بپردازند.

حضور جوانان و نسل سوم انقلاب در این دوره از راهپیمایی روز قدس شهر اراک نیز چشمگیر بود.

مصطفی ایرانی جوان 20 ساله شهر اراک گفت: جوانان ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی روز قدس به دنیا ثابت کردند ادامه دهنده راه شهدا و امام خمینی (ره) هستند.

حسین مبارکی دیگر شهروند جوان اراکی بیان داشت: آینده ایران و منطقه در دست جوانان است و باید با حضور در این گردهمایی ها خود را برای مقابله هرچه بهتر و بیشتر با استکبار جهانی آماده کنند.

گفتنی است راهپیمایی کنندگان اراکی در پایان با صدور قطعنامه ای در 10 بند خواستار برخورد جدی سازمانهای بین المللی با اشغالگری اسرائیلی ها شدند.

مردم شهر اراک در این بیانیه همچنین خواستارهوشمندی و هوشیاری مردم کشورهای اسلامی در بیداری اسلامی شده و تاکید کردند مسلمانان این کشورها باید آگاه باشند نقشه ها و دسیسه های نوین قدرت های استکباری در کشورهای اسلامی پیاده نشود.