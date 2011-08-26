26 پایگاه بسیج در گنبد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی بعد از ظهر جمعه در حاشیه اجرای برنامه های هفته دولت در گنبد، به برنامه های هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در این هفته رزمایش ثامن الائمه در گرگان با هدف آشنا ساختن نسل جوان با دفاع مقدس و تجدید خاطره رزمندگان اسلام برگزار خواهد شد.

وی به برگزاری برنامه ای با عنوان ستاره صبح اشاره کرد و گفت: این برنامه به مدت یک ماه اجرا شده و روزانه 4 ساعت برنامه برای هزاران بازدید کننده اجرا خواهد شد.

وی همچنین به اجرای برنامه با نوای کاروان نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا کاروانی هنری و فرهنگی که از سوی بسیج صدا و سیما اجرای می شود از جنوب کشور به استان گلستان عزیمت می کنند.



سردار بابایی گفت: این برنامه یک هفته ای بوده و محل اجرای برنامه های آنان نیز شهرستان گنبدکاووس خواهد بود.

وی افزود: پس از پایان جنگ تشکیلات بسیج براساس استراتژی های آن زمان تغییراتی کرده و سپاه پاسداران نیز تغییراتی شکلی در خود ایجاد کرد.



سردار بابایی با بیان اینکه سپاه پاسداران در دهه دوم انقلاب وارد سازندگی شده و امور مهمی را به انجام رساند، افزود: تشکیلات جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل ملاحظاتی صورت گرفت تا این نهاد بتواند با تمام قوا ودر اسرع وقت از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کند.



وی گفت: بدنبال این، تغییراتی نیز در سختار بسیج ایجاد شد که در این ساختار هر پایگاه بسیج به یک گروه عملیاتی تبدیل می شود.