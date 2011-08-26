نابودی آمریکا و اسرائیل نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه با تشکر از حضور یکپارچه مردم روزه دار بندرعباس در راهپیمایی روز جهانی قدس بیان داشت: حضور یکپارچه مردم شهید پرور هرمزگان مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار بود و موجب دلگرمی مردم ستمدیده فلسطین شد.

وی عنوان کرد: این حضور گسترده همچنین جواب محکمی به افراد منفی بافی بود که همواره می گویند مردم از راه خود و حضور در راهپیمایی ها خسته شده اند، انگیزه مردم از حضور در راهپیمایی ها تنها ولایی و لبیک به دستورات رهبری است.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به دلایل سقوط فرعونیان بیان داشت: خداوند متعال در سوره انفال رمز سقوط فرعونیان را بیان کرده و فرموده که فرعونیان چگونه در اوج قدرت به علت از دست دادن لیاقت، داشتن نعمتهای الهی سقوط می کنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران صادر کننده ایده انقلاب به دنیا بوده است، افزود: بیداری مردم کشورهای عربی در منطقه و مردم کشورهای اروپایی و امریکایی نشان از تاثیر گرفتن از انقلاب ولایی ایران است.

وی تاکید کرد: سقوط متحدان آمریکا و رژیم صهیونیستی و بر روی کار آمدن دولتهای انقلابی نشان از اضمحلال استکبارگران دارد.

آیت الله نعیم آبادی اضافه کرد: انقلابهای اخیر کشورهای منطقه نشانی بر بیداری اسلامی دارد و نزدیک است که مسلمانان با حضور در بین المقدس پرچم آزادی خواهی را به اهتزاز درآورن و رژیم صهیونیستی به زباله دان تاریخ بپیوندد.