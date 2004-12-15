طومارهايي با هزاران امضا به دفتر نماينده ولي فقيه در استان خوزستان رسيده است

حجت الاسلام جابريان مسئول دفتر نماينده ولي فقيه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز گفت : احاد مردم مسلمان و هميشه در صحنه خوزستان با ارسال طومار و تماس با دفتر آيت الله جزايري از مسائل غير اخلاقي جشنواره تئاترايران زمين انتقاد و آن را محكوم كردند.

وي با قدرداني از احساسات پرشور مردم خوزستان از آنان بعنوان سربازان راستين انقلاب و نظام تشكر كرد .



دوطومار بلند با چند هزارامضا از شهرهاي اهواز و آبادان به دفتر آيت الله موسوي جزايري امام جمعه اهواز و نماينده ولي فقيه در استان ارسال شده است . امضا كنندگان آنها از تحركات ضد ارزشي و ضداخلاقي جشنواره تئاتر ايران زمين انتقاد كرده و خواستار مجازات مسببين آن شده اند.