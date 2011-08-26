جنایات اسرائیل در سایه سکوت مجامع بین المللی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم مهاجریان در خطبه های این هفته نمازجمعه طبس با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه اظهار داشت: جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه که باعث سیاه ‌تر شدن کارنامه پر از جنایت این رژیم می ‌شود، در سایه سکوت مجامع بین ‌المللی با هداف انحراف اذهان ملتها از جریانات لیبی و شکست قذافی دنبال می ‌شود.

وی افزود: اسرائیلی های غاصب کور خوانده ‌اند زیرا آنها به خوبی می دانند که در حال سقوط هستند و برای جلوگیری از انحطاط خود به هر ریسمانی چنگ می زنند.

مهاجریان با بیان اینکه لازمه دشمن ‌شناسی هوشیاری و بیداری است از مردمی که حتی در دورترین روستاها از جمله هوای سوزان طبس به وظیفه شرعی، سیاسی و اجتماعی خود عمل کرده و در راهپیمایی عظیم روز قدس شرکت کردند، تقدیر کرد.

مهاجریان با اشاره به قیام ملتهای مسلمان بیان داشت: مردم مسلمان در سایه هوشیاری و بیداری که متاثر از انقلاب اسلامی ایران است به پیروزی ‌های زیادی دست یافته ‌اند که این موفقیتها را در تمام کشورهای اسلامی از سرزمین ‌های فلسطین اشغالی گرفته تا مصر، لبنان، اردن، لیبی، یمن، بحرین و همه جهان اسلام شاهد هستیم.

وی تاکید کرد: بی ‌شک تمامی سران مزدور کشورها سرنوشتی مانند صدام، حسنی نامبارک و قذافی خواهند داشت.

مهاجریان در بخش دیگری از خطبه ‌های نمازجمعه با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: با گذشت 32 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و وجود توطئه ‌های متعدد، این انقلاب همچنان با قدرت به‌ پیش می‌ رود و هم‌ اکنون این دولت پیش‌ درآمد حکومت جهانی امام زمان (عج) است.

امام جمعه طبس ادامه داد: نظام اسلامی در سراسر کشور خدمات قابل ‌توجهی ارائه کرده است به ‌طوری که امروز حتی بسیاری از کشورهای غیرمسلمان نیز از ایران الگوگیری می ‌کنند.