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۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

گواردیولا:

بارسلونا درجا نمی‌زند

بارسلونا درجا نمی‌زند

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا گفت تیم تحت رهبری وی برای کسب موفقیت متوقف نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با تیم های میلان ایتالیا، ویکتوریا پلژن جمهوری چک و باته بوریسف بلاروس همگروه شده است.

پپ گواردیولا که در چهار سال گذشته 11 جام شامل دو لیگ قهرمانان اروپا با بارسلونا برنده شده، گفت: ما شکست ناپذیر نیستیم و هر تیمی می تواند بارسلونا را شکست دهد. اگر ما این همه مورد تمجید واقع می شویم برای این است که بیشتر اوقات خوب بازی می کنیم و در مجموع ظرف چهار سال 11 جام برده ایم.

سرمربی بارسا افزود: در ورزش مهم ترین چیز بازی بعدی است. ما سعی می کنیم به همه جهانیان نشان دهیم که می خواهیم بهترین بازی جهان را انجام دهیم و مردم را پای گیرنده ها می نشانیم. این بهترین تمجید برای تیم ماست.

کد مطلب 1392578

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