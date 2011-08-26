به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با تیم های میلان ایتالیا، ویکتوریا پلژن جمهوری چک و باته بوریسف بلاروس همگروه شده است.

پپ گواردیولا که در چهار سال گذشته 11 جام شامل دو لیگ قهرمانان اروپا با بارسلونا برنده شده، گفت: ما شکست ناپذیر نیستیم و هر تیمی می تواند بارسلونا را شکست دهد. اگر ما این همه مورد تمجید واقع می شویم برای این است که بیشتر اوقات خوب بازی می کنیم و در مجموع ظرف چهار سال 11 جام برده ایم.

سرمربی بارسا افزود: در ورزش مهم ترین چیز بازی بعدی است. ما سعی می کنیم به همه جهانیان نشان دهیم که می خواهیم بهترین بازی جهان را انجام دهیم و مردم را پای گیرنده ها می نشانیم. این بهترین تمجید برای تیم ماست.