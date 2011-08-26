افتتاح 338 طرح صنعتی و معدنی در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با بیان اینکه از مجموع این طرحها، 240 پروژه صنعتی و مابقی معدنی است، تصریح کرد: با افتتاح این طرحها زمینه اشتغالزایی بیش از 12 هزار و 125 نفر فراهم می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت طرحها را به سه بخش بزرگ ، متوسط و کوچک تقسیم کرد و گفت: از مجموع 19 هزار و 283 میلیارد ریال سرمایه گذاری ، طرحهای صنعتی 13 هزار و 396سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند و پنج هزار و 887 میلیارد ریال نیز برای راه اندازی طرحهای معدنی صرف شده است.

غضنفری ادامه داد: بیشترین تعداد طرحها متعلق به استان اصفهان با 35 طرح است که برای راه اندازی آنها یکهزار و 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی ادامه داد :همچنین در هفته دولت در استانهای گیلان ، کرمانشاه ، چهارمحال بختیاری و گلستان هر کدام 29 طرح صنعتی و معدنی افتتاح خواهد شد.



غضنفری درباره بالاترین میزان سرمایه گذاری استانها به تفکیک نیز توضیح داد: بیشترین سرمایه گذاری متعلق به استان قزوین با چهار هزار و 201 میلیارد ریال است و پس از آن استان تهران با سه هزار و 554 میلیون ریال و خوزستان با 2 هزارو 407 میلیارد ریال در ردیف های بعدی سرمایه گذاری قراردارند.

به گفته غضنفری، استانهای اصفهان با 2 هزار و 191 نفر ، تهران 2 هزار و 52 نفر و همدان با 827 نفر ردیف های اول تا سوم اشتغالزایی طرحها را در هفته دولت به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: ظرفیت تأسیسات استاندارد ذخیره‎ای آماده‎ افتتاح بخش خصوصی و دولتی در هفته دولت نیز افزون بر 489 هزار تن درهشت استان است.