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۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

افتتاح 338 طرح صنعتی و معدنی در هفته دولت

همزمان با بزرگداشت هفته دولت وزیر صنعت، معدن و تجارت از افتتاح 338 طرح با سرمایه‌ای افزون بر 19 هزار میلیارد ریال در نقاط مختلف کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با بیان اینکه از مجموع این طرحها، 240 پروژه صنعتی و مابقی معدنی است، تصریح کرد: با افتتاح این طرحها زمینه اشتغالزایی بیش از 12 هزار و 125 نفر فراهم می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت طرحها را به سه بخش بزرگ ، متوسط و کوچک تقسیم کرد و گفت: از مجموع 19 هزار و 283 میلیارد ریال سرمایه گذاری ، طرحهای صنعتی 13 هزار و 396سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند و پنج هزار و 887 میلیارد ریال نیز برای راه اندازی طرحهای معدنی صرف شده است.
 
غضنفری ادامه داد: بیشترین تعداد طرحها متعلق به استان اصفهان با 35 طرح است که برای راه اندازی آنها یکهزار و 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.
 
وی ادامه داد :همچنین در هفته دولت در استانهای گیلان ، کرمانشاه ، چهارمحال بختیاری و گلستان هر کدام 29 طرح صنعتی و معدنی افتتاح خواهد شد.

غضنفری درباره بالاترین میزان سرمایه گذاری استانها به تفکیک نیز توضیح داد: بیشترین سرمایه گذاری متعلق به استان قزوین با چهار هزار و 201 میلیارد ریال است و پس از آن استان تهران با سه هزار و  554 میلیون ریال و خوزستان با 2 هزارو 407 میلیارد ریال در ردیف های بعدی سرمایه گذاری قراردارند.
 
به گفته غضنفری، استانهای اصفهان با 2 هزار و 191 نفر ، تهران 2 هزار و 52 نفر و همدان با 827 نفر ردیف های اول تا سوم اشتغالزایی طرحها را در هفته دولت به خود اختصاص داده اند.
 
وی افزود: ظرفیت تأسیسات استاندارد ذخیره‎ای آماده‎ افتتاح بخش خصوصی و دولتی در هفته دولت نیز افزون بر 489 هزار تن درهشت استان است.
کد مطلب 1392590

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