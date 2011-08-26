فریاد مرگ بر اسرائیل در استان قزوین طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر ،همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مردم آگاه و انقلابی استان با شرکت در راهپیمایی باشکوه روز قدس با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

راهپیمایان قزوینی از سه مسیر با حضور در میدان آزادی و حمل دست نوشته هایی با شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین خشم انقلابی خود را از جنایات رژیم صهیونیستی ابراز داشتند.

در راهپیمایی مردم قزوین که پیشاپیش آنها آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار نیز در حرکت بودند، مدیران و کارکنان ادارات، دانشجویان، اصناف و گروههای مختلف مردم با شعارهای انقلابی و شوری حماسی حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

در این مراسم حجت الاسلام قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین ضمن تشکر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس اظهارداشت: با بیداری اسلامی در منطقه و گسترش حمایت از مردم فلسطین امیدواریم بزودی شاهد نابودی رژیم اشغالگر قدس باشیم.

در پایان راهپیمایان با تجمع در مسجدالنبی و صدور قطعنامه ای حمایت دوباره خود از مردم فلسطین را اعلام کردند.

راهپیمایی روز جهانی قدس در تمامی شهرها، بخشها و مناطق مختلف استان هم با حضور پرشور مردم برگزار شد.