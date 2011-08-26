  1. استانها
  2. قزوین
۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

فریاد مرگ بر اسرائیل در استان قزوین طنین انداز شد

فریاد مرگ بر اسرائیل در استان قزوین طنین انداز شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مردم استان قزوین با شرکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را طنین انداز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ،همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مردم آگاه و انقلابی استان با شرکت در راهپیمایی باشکوه روز قدس با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
 
راهپیمایان قزوینی از سه مسیر با حضور در میدان آزادی و حمل دست نوشته هایی با شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین خشم انقلابی خود را از جنایات رژیم صهیونیستی ابراز داشتند.
 
در راهپیمایی مردم قزوین که پیشاپیش آنها آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار نیز در حرکت بودند، مدیران و کارکنان ادارات، دانشجویان، اصناف و گروههای مختلف مردم با شعارهای انقلابی و شوری حماسی حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.
 
در این مراسم حجت الاسلام قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین ضمن تشکر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس اظهارداشت: با بیداری اسلامی در منطقه و گسترش حمایت از مردم فلسطین امیدواریم بزودی شاهد نابودی رژیم اشغالگر قدس باشیم.
 
در پایان راهپیمایان با تجمع در مسجدالنبی و صدور قطعنامه ای حمایت دوباره خود از مردم فلسطین را اعلام کردند.
 
راهپیمایی روز جهانی قدس در تمامی شهرها، بخشها و مناطق مختلف استان هم با حضور پرشور مردم برگزار شد.
 
   
کد مطلب 1392600

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها