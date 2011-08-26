حضور پرشور مردم بهارستان و رباط کریم در روزجهانی قدس

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرهای شهرستان بهارستان، گلستان، نسیم شهر، صالح آباد در شهرستان رباط کریم و شهر جدید پرند و نصیرشهر با حضور بی نظیر خود نسبت به سالهای گذشته این بار هم به صحنه آمدند تا یکبار دیگر با مشت های گره کرده خود از انتفاصه فلسطینیان در مقابل رژیم غاصب اسرائیل دفاع کنند.

حضور جمعیت در شهر گلستان به اندازه ای فشرده بود که اکثر خیابانهای اصلی مملو از زنان و مردان و حتی کودکانی بود که با پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران آمده بودند تا بار دیگربه ملت مظلوم فلسطین بگویند که ای مردان مبارز ما تا آخرین نفس در کنار شما هستیم؛ با کفار بجنگید که پیروزی نهایی از آن شما است.

امسال با حضور جدی عوامل شهرداری گلستان و بسیجیان سلحشور مراسم روز جهانی قدس با نظم خاصی برگزار شد و همه به میدان آمده بودند تا این روز سرنوشت ساز با بهترین شکل ممکن برگزار شود.

در شهر نصیر شهر از سوی ستاد بزرگداشت روز جهانی قدس کار ارزشمندی با مشارکت جدی شهرداری انجام شده بود بدین شکل که مسیر راهپیمایی به گونه ای آذین بندی شده بودکه حال و هوای خاصی به این مراسم بخشیده بود.

حضور انبوه مردم روزه دار نصیرشهر امسال نسبت به سال های گذشته بسیار متفاوت بود .از سویی مردم مومن و انقلابی صالح آباد نیز با مسافت مسیر های طولانی حود را به جمع راهپیمائیان بخش گلستان رسانده بودند تا به ندای حضرت امام راحل در روز جهانی قدس لبیک گویند.

شهردار صالح آباد و اعضای شورای اسلامی شهر همگی در صحنه بودند و در کنار دیگر عاشقان خمینی با مشت های گره کرده خود شعار مرگ بر اسرائیل و آمریکا را سر دادند.

در پایان این مراسم قطعنامه ای به همین منظور قرائت شد و مردم حاضر در صحنه با شعارهای خود آن را تائید کردند.