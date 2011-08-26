روز جهانی قدس روز حیات حکومت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قانعی فرد ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه میناب با بیان اینکه روز جهانی قدس روز دینداری مسلمانان جهان و روز حیات حکومت اسلامی است اظهارداشت: فلسفه نامگذاری جمعه آخر ماه رمضان به نام روز قدس دفاع از حقوق بشر و انسانهایی است که مورد ظلم و تعدی قرار گرفته اند .

وی افزود: حضور شما مردم همیشه در صحنه به منزله مخالفت با ظلم ، بی عدالتی و حمایت از مظلومان است و می بایست این را به عنوان ضرورتی دینی و عقلی به حساب آورد.

فرماندار میناب با اشاره به موج بیداری اسلامی در منطقه گفت: همه مسلمین جهان و بخصوص ملت ایران با هوشیاری، به آمریکا و اسرائیل اجازه منحرف کردن این حرکت عظیم را نخواهند داد.

قانعی فرد در بخش دوم سخنانش با گرامی داشت هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت، هفته اقتدار و پیروزی ملتی است که در طول 32 سال انقلاب از این نظام حمایت کرده اند وی در ادامه افزود : مردم امروز با حمایت ازانقلاب و رهنمود های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به تمام اهداف نظام رسیده اند.

وی پیشرفتهای صورت گرفته درشرایط تحریم را بسیار شگفت انیگز اعلام کرد که باعث تعجب استکبارجهانی شده است.

فرماندار میناب اعتماد به نفس جوانان امروز را که بزرگترین عامل موفقیت درعلم و فناوری است و همچنین اعتبارکسب شده توسط ایران در سطح بین المللی را از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی برشمرد.

قانعی فرد در خصوص اقدامات انجام گرفته توسط خدمت گزاران نظام در شهرستان میناب گفت: امسال در بخش مسکن با احداث دو هزار و 800 مسکن روستایی و سه هزارمسکن مهر قدم بزرگی در جهت خانه دارشدن جوانان این شهرستان برداشته شده است.

وی افزود: این شهرستان با ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی و صیادی و صنایع وابسته به آن توانسته هفت هزارو 500 فرصت شغلی را در سال قبل ایجاد و برای سال جاری هشت هزار فرصت دیگر را متعهد شود.

وی تأکید کرد: با تعامل و همدلی نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج در بحث امنیت به موفقیت های خوبی دست یافته ایم .

قانعی فرد عنوان کرد: علاوه برتهاجم فرهنگی دشمن، این شهرستان با تشکیل ستاد امربه معروف و نهی از منکر برنامه های خوبی را برای مقابله با مواد مخدر، مشروبات الکلی و ضد فرهنگها برنامه ریزی کرده است.

قانعی فرد افزود: توجه به مناطق محروم روستایی از بزرگترین دغدغه مدیران است و به همین منظور با برنامه ریزی هر هفته یک روز سفر به روستاهای شهرستان در برنامه قرار داده ایم.

وی اعتبارات تخصیص یافته در بحث عمران و آبادانی میناب را با رشد 14 درصدی نسبت به سال قبل عنوان کرد که رتبه اول جذب اعتبارات در استان را به این شهرستان اختصاص داده است.

قانعی فرد گفت: حل مشکلات شهرستان میناب در اولویت برنامه های مسئولان استانی و شهرستانی قراردارد .