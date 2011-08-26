5 خانه بهداشت درچناران افتتاح شد

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چناران، صبح جمعه به خبرنگار مهر گفت: عملیات احداث 5 پروژه خانه بهداشت ازدی ماه سال گذشته آغاز شده بود که اکنون به بهره برداری رسید.
علی مهری افزود:این پروژه ها طی پنج ماه توسط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ازاعتبارات استانی با زیربنایی بالغ بر 85 متر مربع وتجهیزات بهداشتی وپزشکی ساخته وتحویل مردم روستا برای استفاده ازخدمات بهداشتی شد.
وی ادامه داد:قریب به 7هزارنفر ازخدمات بهداشتی خانه های بهداشت درشهرستان استفاده می کنند که خدمات توسط بهرورزان ارائه می شود.
مهری بیان داشت:این پروژه ها باعث خدمت رسانی بهداشتی با شعار بهداشت برای همه وعدالت سلامتی درجامعه ساخته شده که پروژه های یادشده هرکدام 35میلیون تومان هزینه دربر داشته است.
رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چناران، اظهارداشت:زمین خانه بهداشت سیدآباد توسط یکی ازخیرین اهدا شده است.
نظر شما