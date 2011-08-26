ملتهای انقلابی مراقب مصادره دستاوردهای خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری ظهر امروز در نماز جمعه اهواز اظهار داشت: امروز با وجود گرمای هوا و روزه داری، مردم اهواز حضوری باشکوه در راهپیمایی روز قدس از خود نشان دادند که این حرکت آنها جای تقدیر دارد.

امام جمعه اهواز عنوان کرد: خوشبختانه راهپیمایی روز جهانی قدس در کشور ما روز به روز باشکوه تر می شود و این نشان می دهد که مردم ایران تحت هر شرایطی صحنه مبارزه با استکبار را خالی نمی کنند و امروز نیز با درک صحیح از شرایط روز جهانی و آغاز جملات رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه، حضور تحسین برانگیزی داشتند.



وی تصریح کرد: روز قدس یک نهال کوچک بود که امام خمینی(ره) با هوش بالای خود آن را کاشت ولی همان زمان کشورهای غربی از وجود آن احساس ترس کردند. البته این ترس آنها بی مورد نبود چرا که امروز با گذشت چندین سال از آغاز روز جهانی قدس، این نهال به یک درخت تنومند تبدیل شده است که روز به روز شاخ و برگ های آن بیشتر می شود و امروز سرتاسر جهان را فراگرفته است.



نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: پیام دیگر راهپیمایی روز قدس این است که مردم کشورهای مسلمان خواستار خروج فوری رژیم منحوس صهیونیستی از سرزمین فلسطین هستند به همین دلیل سازمان های جهانی باید با قطعنامه ای برای خروج این رژیم از سرزمین های اشغالی را تسریع ببخشند و نباید دست روی دست بگذارند و شاهد باشند این رژیم دست به کشتار و بی رحمی در دنیا بزند.



امام جمعه اهواز افزود: حاکمان برخی کشورهای اسلامی که تبدیل به سرسپرده و حامی اسرائیل در منطقه شده اند حرکت های اخیر مردم مسلمان را در نظر بگیرند و ببینند که سرنوشت این قبیل افراد در منطقه چگونه رقم می خورد. این حاکمان سرنوشت حسنی مبارک در قفس، قذافی فراری و صالح را در نظر گرفته و درس عبرت بگیرند.



آیت الله جزایری خطاب به ملت های تازه انقلاب کرده مصر، تونس، لیبی و حتی یمن گفت: انتظار می رود این ملت ها با هوشیاری اجازه ندهند برخی کشورها که حیات آنها به استعمارگزی پیوند خورده است حرکت های اصیل و مردمی و اسلامی آنها را مصادره کنند و این کشورها از دست حاکمان ظالم به دست کشورهای ظالم تر بیفتد.