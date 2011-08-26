به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد در سخنانی با تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: مراسم راهپیمایی روز قدس امسال به مراتب با شکوهتر از سالهای گذشته در قم و سراسر کشور برگزار شد.
وی در ادامه با تقدیر از حضور مردم در مراسم لیالی قدر، حضور جوانان در این مراسم را پرمعنا و خیره کننده خواند و اظهار داشت: اگر کسی میخواهد مردم ما را بشناسد باید آنها در این دو مراسم که هم چهره عبادی و هم چهره سیاسی دارد بشناسد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: ملت ایران عبادی و سیاسی هستند و این دو جلوه را در کنار یکدیگر به همراه دارند و هم در شبهای قدر که جلوه عبادی دارد و هم در راهپیمایی روز قدس که جلوه سیاسی دارد شرکت میکنند.
وی روز قدس را یک روز بین المللی دانست و عنوان کرد: امام راحل انسان روشن ضمیری بود که وقتی روز جهانی قدس را اعلام کرد بدنبال آن فرمود روز قدس تنها اختصاص به قدس ندارد بلکه روز مقابله مستضعفین با مستکبرین و روز رهایی ملتها از زیر سلطه آمریکا و غربیها است و روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار دهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما نخواهد بود.
نایب رئیس شورای عالی حوزه در ادامه با بیان اینکه روز قدس امسال پیام روشن تری نسبت به سالهای گذشته دارد افزود: روز قدس امسال هم زمان با نهضت و بیداری اسلامی مردم در تونس، لیبی، یمن و بحرین بود که بدنبال آن تعدادی از دیکتاتورها از صفحه تاریخ حذف شدند و عدهای نیز در صف انتظار قرار دارند.
به زودی فلسطینیان در شهرکهای اشغالی ساکن میشوند
امام جمعه قم گفت: رژیم اشغالگر قدس با ارتش تا دندان مسلح خود و با حمایتهای آمریکا و غربیها چهره شکست ناپذیری از خود به جای گذاشته بود ولی در سالهای اخیر در جنگ ۳۳ روزه لبنان و ۲۲ روزه غزه شکستهای سنگینی خورد و به زودی نیز شاهد خواهیم بود که فلسطینیان آواره در خانههای مسکونی شهرکهای اشغالی ساکن خواهند شد.
وی با بیان اینکه اسرائیل امروز دچار بحران اقتصادی شده و ساکنان این سرزمین در راهپیمایی علیه نخست وزیر اسرائیل شعار میدهند افزود: نتانیاهو نیز به زودی به صف مبارک و بن علی میپیوندد.
آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه اسرائیل در سالهای قبل با حضور دیکتاتور مصر احساس امنیت میکرد اما امروز در محاصره کشورهای اسلامی است افزود: وقتی جوانان مصری از سفارتخانه اسرائیل بالا میروند و پرچم آن را به آتش میکشند و پرچم فلسطین را جایگزین آن میکنند این بدان معنا است که اسرائیل دیگر احساس امنیت نخواهد داشت.
قیام مردم مصر، مردمی، اسلامی و ضد آمریکایی است
امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح خاورمیانه بزرگ در منطقه از سوی دشمنان اظهار داشت: دشمنان میخواستند با مبارزه علیه موج اسلام گرایی، امنیت اسرائیل را تامین کنند ولی دیدیم که این مبارزه کاری از پیش نبرد و امروز ملت مصر با اتکا بر مردمی بودن، اسلامی بودن و ضد آمریکایی بودن قیام خود به پیروزی رسیده است.
وی افزود: نجات مردم منطقه و فلسطین در مقاومت و پایداری است که این مقاومت باید مجاهدانه باشد و این امر حمایت دولتها و ملتهای منطقه را میطلبد.
حسینی بوشهری در ادامه به سقوط دیکتاتور لیبی اشاره کرد و اظهارداشت: قذافی هم با همه آن یال و کوپالش بالاخره زانو زد کسی که ۴۲ سال بر گرده مردم مسلط بود و یکی از جنایاتش نیز نامشخص بودن وضعیت امام موسی صدر است که امیدواریم به زودی خبرهای خوشی در این زمینه بشنویم.
لیبی جای اظهار وجود آمریکا نیست
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به اهداف توسعه طلبانه غربیها در قیامهای مردم منطقه اشاره کرد و عنوان داشت: آنها دنبال نفت هستند و مردم لیبی باید با یک نه بزرگ به آمریکا و طرفداران قذافی بگویند، لیبی جای اظهار وجود آمریکاو ایادی او نیست.
امام جمعه قم گفت: رهبر معظم انقلاب در این زمینه به نکته جالبی اشاره کردند و فرمودند سیاستهای اقتصادی غرب به گل نشسته و هر چه طراحی کردند شکست میخورد و از این به بعد نیز شکست خواهد خورد.
تقدیر از اقدامات دولتهای گذشته تاکنون
وی در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و گفت: دولتها خدمات بزرگی بعد از پیروزی انقلاب در شرایط جنگ، تحریم و تحدید دشمنان انجام دادند.
آیت الله حسینی بوشهری افزود: امروز اقدامات دولت در راستای رفاه مردم قابل تقدیر است و باعث شده ایران اسلامی در میان همه جوامع احساس غرور و افتخار کند.
شاخصههای دولت مطلوب
امام جمعه قم در پایان افزود: دولتها در جهت گسترش عدالت تلاش میکنند و دولت مطلوب اسلامی دولت فساد ستیز، مسئولیت پذیر قانونگرا است و اصل شایسته سالاری مورد توجه قرار میدهد و با خدا و قران انس دارد.
آیت الله حسینی بوشهری:
اسرائیل در محاصره کشورهای اسلامی است/ نتانیاهو به مبارک و بن علی میپیوندد
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم با اشاره به محاصره اسرائیل توسط کشورهای اسلامی گفت: در آیندهای نزدیک شاهد نابودی نتانیاهو همانند مبارک و بن علی خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد در سخنانی با تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: مراسم راهپیمایی روز قدس امسال به مراتب با شکوهتر از سالهای گذشته در قم و سراسر کشور برگزار شد.
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