کشتی عظیم بیداری اسلامی به ساحل پیروزی نزدیک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهر ری در خطبه های این هفته نماز جمعه افزود: پس از ساقط کردن دیکتاتورهای کشورهای تونس، مصر، لیبی و یمن اکنون پنجمین جایی که باید رژیم آن سرنگون شود رژیم جعلی اسرائیل است.

امام خمینی (ره) با بینش الهی خود جمعه آخر ماه رمضان روز قدس اعلام کرد

وی همچنین روز قدس را از ابتکارات امام راحل دانست و تصریح کرد: امام خمینی (ره) با بینش الهی خود جمعه آخر ماه رمضان روز قدس اعلام کرد تا همه جهان اسلام را متوجه این کانون بحران کند و با این کار پیوند عمیق بین جهان اسلام و فلسطین ایجاد شد.

شاهچراغی ادامه داد: امام (ره) با تعیین روز قدس، مردم جهان را با انگیزه های دینی به سمت فلسطین سوق داد و همانطور که شاهد هستیم هر ساله حضور مردم در صحنه های بین المللی در دفاع از فلسطین بیشتر می شود.

خطیب جمعه ری ادامه داد: امام (ره) با این حرکت الهی خود به مردم دنیا نشان داد که رژیم جعلی اسراییل یک غده سرطانی است و اگر محو نشود همه گرفتار آن خواهند شد و از همان ابتدا خطر این رژیم غاصب را به همه نشان داد.

وی تاکید کرد: کشورهای اسلامی در گذشته در کنفرانس ها همیشه از آزادی قدس صحبت می کردند و امام احساس کرد که این امر یک خطر و جریان انحرافی است و آزادی مردم فلسطین را مورد توجه قرار داد تا همه به مظلومیت مردم فلسطین پی ببرند.

شاهچراغی ادامه داد: حرکت امام خمینی (ره) نشان داد که اسرائیل برخلاف آنچه از سوی کشورهای استکباری اعلام می شد، بیش از هر کشور دیگری شکست پذیر است و تنها راه مقابله با این رژیم مقاومت و انتفاضه است و جهانیان و به خصوص مردم فلسطین متوجه شدند با مذاکره کاری مشکل آنها حل نخواهد شد.

هدف اصلی رژیم صهیونیستی دستیابی به نفت و گاز خاورمیانه است

وی گفت: بنیانگذار انقلاب اسلامی بارها اعلام کردند که رژیم صهیونیستی تنها به فلسطین و گرفتن سرزمینهای اشغالی قانع نیست، بلکه در صدد گرفتن از نیل تا فرات است و هدف اصلی او دستیابی به نفت و گاز خاورمیانه است.

امام جمعه شهرری ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی رژیم صهونیستی در خاکریز اول یعنی فلسطین مانده است و حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس نشانه بصیرت، آگاهی و ولایت مداری مردم و دفاع از کیان این سرزمین است.

سران حکومت جعلی صهونیستی خطر سقوط را احساس کرده اند

وی با اشاره به انقلابهای مردمی در کشورهای اسلامی که زمانی حامی رژیم صهیونیستی بودند، گفت: سران رژیم جعلی صهیونیستی هم اینک خطر سقوط را احساس کرده اند.

شاهچراغی همچنین با اشاره به اینکه ناتو و قذافی کشور لیبی را به یک ویرانه تبدیل کرده اند، گفت: مردم هوشیار لیبی باید بیدار باشند که مبادا بعد از 42 سال تحمل حکومت دیکتاتوری، کشورهای استکباری و اروپایی بخواهند دیکتاتور دیگری را روی کار بیاورند.