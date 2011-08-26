به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد اظهار داشت: ۱۹۱ هزار و ۶۱۳ مسکن مهر در شهریور تحویل می شود که با 8 هزار میلیارد تومان ساخته شده است.

وی گفت: در حوزه راه و ترابری نیز ۲۳۵۹ پروژه آماده بهره برداری در هفته دولت است که هزینه اجرای این طرحها که در بخشهای ریلی، جاده ای،‌ دریایی و هوایی و هواشناسی اجرا شده، 3 هزار میلیارد تومان است.

وی همچنین افزود: ۱۱ بیمارستان که وزارت راه و شهرسازی ساخته است، در هفته دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل می شود. نیکزاد گفت: برای ساخت این بیمارستانها ۱۵۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: طرحهایی که در بخشهای راه، مسکن و بیمارستان سازی در هفته دولت افتتاح می شود، حدود ۱۱ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان هزینه داشته است.