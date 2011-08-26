سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز در حاشیه برگزاری مراسم روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان تفاوت برگزاری روز قدس امسال نسبت به سالهای گذشته اظهار داشت: آثار روز قدس امسال نسبت به سال های گذشته بسیار چشمگیرتر بوده است بطوریکه هم اکنون اسرائیل به انفعال شدیدی دچارشده است.

وی اضافه کرد: درحال حاضر رژیم صهیونیستی از درون خود درحال فروپاشی است، گفت: این تزلزلی که در درون اسرائیل بوجود آمده تاکنون بی سابقه بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی بابیان اینکه امروز ماهیت مستکبرین برای همه افشا شده است و این مسئله ادامه حیات آنها را با خطر مواجه کرده است، گفت: رژیم صهیونیستی از بیداری و هوشیاری ملت‌های مسلمان هراس دارد و با هوشیاری ملت‌های مسلمان منطقه، هر روز عرصه را بر خود تنگ‌تر می‌بیند.

وی در ادامه بیداری ملت های منطقه علیه همدستان رژیم صهیونیستی را بی نظیر توصیف کرد و افزود: در آینده ای نزدیک همراهان دیگر رژیم صهیونیستی نیز به سرنوشت دیکتاتورهای منطقه دچار خواهند شد.

احمدی مقدم در ادامه درخصوص لزوم پیگیری وضعیت امام موسی صدر نیز گفت: طبیعتا مسئله پیگیری وضعیت امام موسی صدر به دلیل اینکه یک شهروند ایرانی و یک عالم شیعی بوده است باید به عنوان یکی از مطالبات جدی مان دنبال شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در صورت زنده بودن امام موسی صدر هرچه زودتر شرایط آزادی ایشان فراهم شود.

