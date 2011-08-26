محمدرضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قبول مدیریت باشگاه فولاد ماهان اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: من از بدو تاسیس این باشگاه در این مجموعه بودم و اشراف کاملی به بحث کاری و ورزشی اش داشتم که با توجه به اینکه فیروز ریخته گر را به دلیل مشغله های موجود در بخش های صنعتی و بازرگانی نتوانست به همکاری با این باشگاه ادامه دهد قبول کردم بخشی از وقتم را به این مجموعه اختصاص دهم.

وی افزود: با توجه به اینکه باشگاه فولاد ماهان گستردگی باشگاه سپاهان را ندارد و به فعالیت هایم اشراف داشتم پذیرفتم کمک کنم. البته باید از همه مدیران و مسئولانی که در این مدت پیشنهادات مختلفی به من برای فعالیت در حوزه های اداری، ورزشی و صنعتی دادند تشکر کنم. اما با توجه به شرایط قبلی و شخصی نمی توانستم کارهای بزرگ انجام دهم.

مدیر عامل جدید باشگاه فولاد ماهان با بیان اینکه از همه دوستان که به من برای همکاری در اصفهان یا جاهای دیگر پیشنهاد همکاری دادند، صمیمانه عذرخواهی می کنم افزود: فولاد ماهان یکی از باشگاه های موفق خصوصی در سالهای گذشته بوده و فعالیت های سازمان یافته و جمع و جوری دارد و من امیدوارم با توجه به اینکه روند کاری این باشگاه رو به جلو است بتوانم با زمان محدودی که می گذرد به آنها کمک کنم.

ساکت از صمیمی نژاد، حسینی، رجایی، پور سینا، اسلامیان و مسئولان استان اصفهان که در جهت اعتلا و موفقیت باشگاه سپاهان به وی کمک کرده اند صمیمانه تشکر کرد و افزود: تمام موفقیت های باشگاه سپاهان مرهون کار تیمی بوده و همه در این مدت تلاش کردند تا نام سپاهان بلند آوازه شود که امیدوارم دوست عزیزم آقای رحیمی بتواند با مدیریت خود این تلاش و موفقیت ها را ادامه دهد. او یک سپاهانی اصیل است و برایش آرزوی موفقیت دارم.

وی در پایان گفت: باشگاه فولاد ماهان در حال حاضر در رشته های فوتسال، بسکتبال، تیراندازی، واترپلو و فوتبال دسته دوم فعالیت دارد و امیدوارم بتوانم با همکاری همه مسئولان این باشگاه روزهای موفقی را پیش رو داشته باشیم.