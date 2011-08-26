روز قدس حرکتی ماندگار از سوی امام خمینی (ره) بود

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، روز قدس را حرکتی ماندگار از سوی امام خمینی(ره) برشمرد و اظهار کرد: روز قدس روز اسلام است.

نصیری قیداری تصریح کرد: روز قدس سال جاری روز ویژه ایست زیرا جهاد مستضعفین علیه استکبار ثمر داده است.



وی با اشاره به حرکات آزادی خواهانه مردم در کشورهای اسلامی تصریح کرد: این نهضت ها محصول حرکت های جمعی روز قدس است.

نصیری یادآور شد: امروز همه مردم در قلب اروپا و آمریکا می دانند حق فلسطین غصب شده به همین دلیل اقدامات عدالتخواهانه انجام داده اند.