برخی سخنان نامربوطی در مورد شهید لاجوردی می گویند

به گزارش خبرنگار مهر،حبیب‌الله عسگراولادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در همایش یادوراره شهدای شهریور ماه که در مسجد بلال سازمان صدا و سیما برگزار شد در خصوص منش امام خمینی اظهار داشت:در برخی مواقع عده‌ای می‌خواهند امام خمینی را فقط با صفات رحیمیت معرفی کنند بگویند اگر فردی خشونتی انجام دهد، این جزو سیره و راه امام (ره) نیست. در حالی که این اشتباه بزرگ آنهاست.



وی افزود: امروز نیز برخی افراد قلم به دست گرفته و در خصوص شهید لاجوردی برخی صحبت‌های نامربوط را انجام می‌دهد و این در حالی است که امثال شهید لاجوردی مانند صفات خداوند، پیامبر، ائمه و امام (ره) در جای خود خشم و محبت را در رفتار خود اجرا می‌کردند.



دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: شهید لاجوردی در طول مسئولیت زندان‌ها هر کجا که تشخیص می‌داد برخی منافقین جوان که قابل اصلاح هستند، آنها را به نمازجمعه می‌برد ولی در مقابل افراد اصلاح ناپذیر با تندی برخورد می کرد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این نشست به تشریح ویژگیهای رفتاری و اخلاقی شهید اندرزگ و عراقی پرداخت و هفته دولت و یاد شهیدان باهنر و رجایی را گرامیداشت.