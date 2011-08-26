برای شناخت حریفان ایران سخت کار کردیم/ حضور در برزیل سرنوشت ماست

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش در نشست خبری عصر امروز جمعه که از ساعت 18 در سالن آمفی تئاتر کمپ تیم های ملی آغاز شد گفت: 24 بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شده اند که از این 24 نفر دو بازیکن به نام های مازیار زارع و کریم انصافریفرد را به علت محرومیت در بازی مقابل اندونزی در اختیار نخواهیم داشت.

وی افزود: تمرینات تیم ملی از بعدازظهر امروز در حالی آغاز می شود که 4 بازیکن به علت مصدومیت جزئی نمی توانند با دیگر بازیکنان تمرین کنند با این حال امیدوارم آنها از فردا در مراحل آماده سازی تیم حضور پیدا کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: 3 بازیکن تیم ملی نیز در خارج از کشور توپ می زنند که بر اساس قوانین فیفا از روز 26 اوت 2011 به اردوی تیم ملی می پیوندند. این بازیکنان از روز دوشنبه و در فاصله 4 روز مانده به دیدار با اندونزی در اردو حضور پیدا می کنند تا تمرینات با شرکت تمامی نفرات دنبال شود.

کی روش از تلاش خود و دیگر دستیارانش برای شناخت حریفان تیم ملی در مرحله سوم انتخابی جام جهانی یاد کرد و گفت: خیلی سخت کار کرده ایم تا اطلاعات لازم را از حریفان تیم ملی جمع آوری کنیم در همین راستا یکی از دستیارانم در هفته ای که رو به اتمام است به اندونزی سفر کرد تا بازی دوستانه این تیم مقابل فلسطین را تماشا کند. یکی دیگر از دستیارانم فردا به اردن سفر می کند تا بازی دیگر دوستانه اندونزی مقابل تیم ملی اردن را تماشا کرده و ارزیابی کند. خودم نیز روز گذشته به امارات رفتم و بازی قطر و تیم ملی فوتبال امارات را از نزدیک دیدم.

وی در ادامه تاکید کرد: آنچه از شرایط این حریفان دریافتم این است که آنها هفته هاست در اردو هستند و سخت تلاش می کنند که در مرحله سوم انتخابی جام جهانی با قدرت حضور یابند.

کی روش در پاسخ به این سئوال که شما 4 هفته از مرداد را در ایران نبودید و این بازیکنانی که به اردو دعوت کرده اید آیا نفرات منتخب خودتان هستند یا دستیارانتان به شما معرفی کرده اند گفت: اول باید بگویم من 3 هفته در ایران نبوده ام زمانی که برگشتم فیلم تمامی بازیهای لیگ برتر در قالب 21 دی وی دی را در اختیارم قرار دادند طی 9 روز تمامی این فیلم ها را دیدم و حتی برخی از آنها را 2 بار تماشا کردم و مورد ارزیابی قرار دادم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در این رابطه افزود: علاوه بر این اعضای کادر فنی تمامی اطلاعات مربوط به بازیکنان را در اختیار من قرار داده اند. در عین حال باید بگویم از تمامی اطلاعات و مواردی که مربیان تیم ملی با من در میان می گذارند استفاده می کنم اما تصمیم نهایی با من است هر چه که در تیم ملی اتفاق می افتد مسئولیتش با بنده است و شما می توانید از چشمان من بخوانید که از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کنم. در اینجا تاکید می کنم تمامی بازیکنان با مسئولیت من به اردو دعوت شده اند.

وی همچنین در واکنش به خبرنگاری که نسبت به حضور بازیکنان با تجربه در تیم ملی هشدار داد و خواهان آینده سازی در فوتبال کشور شد گفت: شما لیست تیم ملی را دقیقا مشاهده کرده اید که چه نفراتی دعوت شده اند؟! من در لیست تیم ملی بازیکنانی چون کریم انصاریفرد و آرش افشین را دعوت کرده ام که سنشان به بیش از 21 سال نمی رسد. این دو سال گذشته روی هم 30 گل به ثمر رسانده اند که نشان می دهد شرایط خیلی خوبی دارند.

کی روش افزود: در فهرست تیم ملی ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه دیده می شود. در این اردو فرصت برای بازیکنان جوان مهیاست تا کسب تجربه کرده و رشد و پیشرفت پیدا کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: من هم به نوعی با نظر شما موافقم. ما نمی توانیم فقط به بازیکنان فعلی اتکا داشته باشیم باید به بازیکنان جوان بیش از این میدان بدهیم.

وی تصریح کرد: اگر ما منتظر این باشیم که بازیکنان در تیم ملی رشد و پرورش پیدا کنند کافی نیست باید برنامه ریزی کنیم تا بازیکنان در باشگاه ها مراحل ابتدایی رشد را طی کرده و با آمادگی کامل به اردوی تیم ملی دعوت شوند.

کی روش در پاسخ به این سئوال که چقدر به سیستم بازی تیم های باشگاهی حاضر در رقابت های لیگ برتر توجه و اتکا می کنید گفت: باشگاه ها حق دارند بهترین روش و سیستم را انتخاب کنند چونکه می خواهند بهترین نتیجه را بگیرند اما تیم ملی یک تیم باز است چون ممکن است در طی مراحل آماده سازی و مسابقات برخی از بازیکنان کیفیت خود را از دست بدهند و یا مصدوم شوند. بنابراین نمی توانیم ریسک کرده و به یک سیستم روی آوریم. از طرف دیگر ممکن است سرمربی تیم ها عوض شوند و در نتیجه سیستم بازی آن تیم ها نیز تغییر کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص حضور هواداران و تماشاگران برای حمایت از تیم ملی در مقابل اندونزی اظهار داشت: مطمئن باشید زمانی که ما در مقابل اندونزی بخواهیم در آن کشور بازی کنیم 80 هزار نفر هوادار اندونزییایی برای حمایت از تیم ملی کشورشان و بر علیه تیم ملی به استادیوم خواهند آمد. بنابراین ما از هواداران می خواهیم که در اولین بازی مقابل اندونزی گنجایش استادیوم آزادی را پر کرده و صد هزار تماشاگر به استادیوم بیایند تا نشان دهند به طور کامل از تیم ملی خود حمایت می کنند و بهترین تماشاگران آسیا هستند. ضمن اینکه برد و کسب موفقیت در این بازی ابتدا باید از بیرون زمین یعنی با حضور تماشاگران آغاز شود.

وی در خصوص دعوت از بازیکنان ایرانی الاصل که در لیگ های مختلف دنیا بازی می کنند و همچنین احتمال دعوت از اشکان دژاگه، خاطرنشان کرد: ما موقعیت و وضعیت تمام بازیکنان ایرانی خارج از کشور را بررسی می کنیم و چند بازیکن هستند که آنها را به دقت تحت نظر گرفته ایم که اشکان دژاگه نیز یکی از آنهاست.

کی روش در خصوص اینکه کدامیک از 3 حریف ایران را تیم قوی تری می دانید و فکر می کنید بازی سخت تری پیش رو دارید گفت: در حال حاضر اندونزی برای من از همه تیم ها قوی تر است و من فقط به بازی با اندونزی تمرکز کرده ام و به دو تیم دیگر فکر نمی کنم.

وی در خصوص حمایت از تیم ملی افزود: ما هر روز 3 بازیکن از تیم ملی را برای صحبت و مصاحبه به رسانه ها معرفی می کنیم که قطعا علی کریمی و فرهاد مجیدی نیز جزء آنها هستند و این دو نفر نقش بسیار مهمی در دعوت از هواداران برای حضور در ورزشگاه آزادی در بازی مقابل اندونزی دارند. ما به حمایت همه جانبه از جمله حمایت رسانه ها نیز نیاز داریم. منظورمان این نیست که رسانه ها چشمهایشان را ببندند و انتقاد نکنند بلکه این انتظار را داریم که آنها انرژی مثبت خود را به ما بدهند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خاتمه خاطرنشان کرد: در دو سال آینده هدف اصلی ورزش ایران باید حضور در جام جهانی برزیل باشد. نمی گویم این کار کار ساده ای است اما حضور در جام جهانی برزیل سرنوشت ماست و همه باید با هم این کار را انجام دهیم.