کارامدی گزینه مقاومت،ارتش و مردم/ قدس تنها در یک صورت آزاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله عصر جمعه آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان در ادامه سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی قدس که از طریق ویدئو کنفرانس برای جمعیت پرشور حاضر در منطقه مارون الراس در نزدیک مرز لبنان و فلسطین اشغالی به طور مستقیم پخش می شد، گفت : اگر مقاومت نبود، این سرزمینی که شما در آن هستید(مارون الراس) آزاد نمی شد، و اگر حمایت سوریه نبود، مقاومت پیروز نمی شد.

وی در ادامه به تحولات لبنان اشاره کرد و گفت : ما موضع خود را درباره کیفرخواست دادگاه اعلام کردم، در ادامه یک کنفرانس حقوقی سیاسی و دیگری فنی درباره ارتباطات برگزار شد که ارزش آنچه را در کیفرخواست بود، بررسی کردند.



نصرالله خاطر نشان کرد : به شما اعلام می کنم که هر روز که می گذرد، سیاسی بودن و سیاسی کاری دادگاه بین المللی بیشتر نمایان می شود، اینکه چرا این دادگاه تشکیل شد، شکل گیری آن و وضع قوانینش چگونه بود، این دادگاه سوریه و سپس حزب الله را هدف قرار داد، اینکه چگونه از شاهدان دروغین حمایت کرد و همچنان حمایت می کند و چگونه هر گونه مدرک و شاهدی درباره دست داشتن اسرائیل را نادیده می گیرد، همه این موارد بر ماهیت و حجم حملات علیه مقاومت تاکید می کند.



دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت : معادله ارتش، مردم و مقاومت کارامدی خود را اثبات کرد، در روز جهانی قدس، مسئولیت لبنانی ها حفظ این معادله(ارتش، مقاومت و مردم) به خاطر لبنان و فلسطین و قدس است، این معادله، واقعی است که با خون و فداکاری اثبات شده است.



نصرالله خاطر نشان کرد : مقاومت به لطف این بیداری مردم لبنان و ملتهای منطقه و افکار عمومی که همواره از مقاومت حمایت کرده اند، این خطر و توطئه جدید را هم پشت سر گذاشته است.



دبیرکل حزب الله تصریح کرد : همانطور که در گذشته هم بار اعلام کردم، این دادگاه و هر حکمی که صادر کند، از نظر ما هیچ ارزشی ندارد.



وی افزود : امروز وقتی از دادگاه بین المللی حرف می زنیم به خاطر این نیست که دیگران را متقاعد کنیم، بلکه به این خاطر افکار عمومی را مخاطب قرار می دهیم، چرا که آنها منطق را می پذیرند.



نصرالله به تلاشهای رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از مجهز شدن ارتش لبنان به سلاح اشاره کرد.



دبیرکل حزب الله گفت: همواره منابع طبیعی و ثروتها و جنوب لبنان مورد طمع اسرائیل قرار داشت و امروز کسانی مانع آن هستند .



وی افزود : لبنان به دامی برای اسرائیل تبدیل شده است که در آن گرفتار شده است.



دبیرکل حزب الله گفت : دیگر گذشت زمانی که اسرائیل بحرانهای خود را با دیگر کشورها در لبنان حل می کرد.



وی با اشاره به توطئه دشمنان برای ایجاد فتنه در لبنان و اختلاف میان ملت و ارتش و مقاومت گفت : در مسئله مقاومت، پس از شکست در طرحهای نظامی و امنیتی که آخرین آنها جنگ 2006 و ترور عماد مغنیه بود که خون وی سبب تقویت مقاومت شد، سیلی از اتهامات به سوی مقاومت سرازیر شد و اکنون نوبت دادگاه بین المللی است که مقاومت را هدف قرار دهد.



نصرالله با اعلام مخالفت مجدد لبنانی ها با اسکان آوارگان فلسطینی در کشورشان اظهار داشت : هرگز اجازه اسکان آوارگان را نخواهیم داد، حتی اگر برخی برای این کار توطئه کنند، این امر هرگز به زیان لبنان رخ نخواهد داد.



دبیرکل حزب الله گفت : مردمی که در برابر اشغالگران مقاومت کرده و صدها هزار شهید تقدیم کرده است، فقط در صورت بازگشت به فلسطین می توانند در صحنه سیاسی و بین المللی قدرتمند و تاثیر گذار باشند.



نصرالله گفت : در صورتی که لبنانی ها بر گرد معادله مردم، مقاومت و ارتش حلقه بزنند و از آن جدا نشوند، اسکان آوارگان هرگز محقق نخواهد شد.



به گفته وی، خون فلسطینی ها در مارون الرس تاکید می کند که آنها هم با اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان مخالف هستند.



دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد : لبنان قدرتمند، حامی استقلال و حاکمیت آن است، لبنان اگر ضعیف باشد، اسکان رخ خواهد داد .



نصرالله افزود : همواره این نگرانی نزد لبنانی ها بوده است که هر گونه راه حل در منطقه به زیان لبنان باشد، اما باید گفت لبنان هرگز ضعیف ترین حلقه در این منطقه نبوده است و هرگز چنین مسئله ای رخ نخواهد داد.



دبیرکل حزب الله گفت : برخی می خواهند سوریه را به سمت تجزیه در راستای خدمت به طرح خاورمیانه جدیدی بکشانند که ما(مقاومت لبنان و فلسطین) آن را در لبنان و غزه در جنگ جولای و 2008 تکه تکه کردیم. لبنان همواره در لبه پرتگاه جنگ داخلی زندگی می کند که این توطئه از خارج و با کمک برخی در داخل طراحی می شود.



نصرالله خاطر نشان کرد : همانطور که لبنانی ها توانستند با مقاومت خود و حمایت دوستان، سرزمین خود را آزاد کنند، فلسطینی ها نیز خواهند توانست سرزمین خود را آزاد کنند.

دبیرکل حزب الله گفت : مردم فلسطین، گزینه و راه خود را بدون اینکه دیگران تحمیل کنند، انتخاب کرده اند و امت اسلام مسئولیت دارد در کنار این مردم بایستد و از آنها حمایت کند.



وی تاکید کرد : ملت فلسطین هر روز که می گذرد، تاکید می کند که گزینه پیش روی آنها، مقاومت است.

نصرالله خاطر نشان کرد : مسئولیت مردم لبنان، حمایت از ارتش و مقاومت و حمایت از وحدت ملی است.



وی هشدار داد : هرکس در داخل لبنان به اقدامات تحریک آمیز علیه ارتش و مقاومت و طایفه گری دست می زند، در راستای خدمت به اسرائیل گام بر می دارد.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد : معادله ارتش، مردم و مقاومت تنها معادله ای است که لبنانی ها باید به آن چنگ زنند و آن را حفظ کنند.

وی افزود : اشغال فلسطین علت و ریشه مصایب و مشکلات لبنانی ها، اردنی ها و مصریها و تمام امت است.



نصرالله گفت : فداکاریهای مردم جنوب و مقاومت و ارتش لبنان، بسیاری از روستاها و شهرها را به نماد تبدیل کرده است.

وی در پایان به بی توجهی یاسر عرفات رئیس فقید تشکیلات خودگردان به توصیه های امام موسی صدر رهبر مظلومان و مستضعفان لبنان که تنها راه آزادی فلسطین را مقاومت شرافتمندانه و دوری از راههای ذلت بار و سازشکارانه دانسته بود، خاطر نشان کرد : روزی خواهد آمد که هوای بیت المقدس را استشمام خواهیم کرد و در حرم قدسی نماز به پا خواهیم داشت. این سرزمین پاک به مردم وصاحبان اصلی اش بازخواهد گشت، امام موسی صدر در دهه هفتاد به یاسر عرفات می گفت ای اباعمار، شرافت قدس نمی پذیرد که جز به دست مومنان، آزاد شود، این مومنان امروز در فلسطین، سوریه، عراق، ایران، لیبی، تونس و تمام جهان اسلام هستند، این مومنان در این روز آماده هستند تا سرزمین مقدس فلسطین و قدس را بازپس گیرند، به همه می گویم قطعا روزی به صاحبان اصلی اش بازخواهد گشت.

خاطر نشان می شود مارون الراس از جمله مناطقی است که نماد مقاومت و پیروزی رزمندگان لبنانی در برابر متجاوزان صهیونیست به ویژه در جنگ جولای 2006 است، این منطقه یادآور رشادتها و فداکاریهای مبارزان لبنانی است، موقعیت این منطقه به سبب آنکه در نزدیکی مرز لبنان و فلسطین اشغالی قرار دارد، راهبردی است.