  1. استانها
  2. گلستان
۵ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۹

کارگاه زنده " 30 حدیث 30 خوشنویس در گرگان" دایر شد

کارگاه زنده " 30 حدیث 30 خوشنویس در گرگان" دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کارگاه زنده " 30 حدیث و 30 خوشنویس " با حضور هنرمندان خوشنویس منتخب گلستان در تالار فخرالدین اسعدگرگانی دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابولحسن امامی معاون فرهنگی و هنری اداره کل ارشاد گلستان عصر جمعه در حاشیه این کارگاه،  از برگزاری نمایشگاه آثار منتخب هنرمندان استان گلستان خبر داد.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه در رشته خوشنویسی، نقاشی، پووستر، حجم، کاریکاتور، نگارگری و عکس همزمان با هفته دولت در استان برپا شده است.

امامی تصریح کرد: همچنین عملکرد حوزه فرهنگی استان از سال 84 تا 90 نیز در قالب نمایشگاهی در تالار فخرالدین اسعدگرگانی گشایش یافته است.

به گفته وی، این نمایشگاه تا 9 شهریور سال جاری برای بازدید عموم دایر است.
کد مطلب 1392761

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها