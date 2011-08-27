کارگاه زنده " 30 حدیث 30 خوشنویس در گرگان" دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابولحسن امامی معاون فرهنگی و هنری اداره کل ارشاد گلستان عصر جمعه در حاشیه این کارگاه، از برگزاری نمایشگاه آثار منتخب هنرمندان استان گلستان خبر داد.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه در رشته خوشنویسی، نقاشی، پووستر، حجم، کاریکاتور، نگارگری و عکس همزمان با هفته دولت در استان برپا شده است.

امامی تصریح کرد: همچنین عملکرد حوزه فرهنگی استان از سال 84 تا 90 نیز در قالب نمایشگاهی در تالار فخرالدین اسعدگرگانی گشایش یافته است.



به گفته وی، این نمایشگاه تا 9 شهریور سال جاری برای بازدید عموم دایر است.