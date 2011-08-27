  1. استانها
  2. گلستان
۵ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۲

منتظری:

40 پروژه فرهنگی در گلستان تصویب شد

40 پروژه فرهنگی در گلستان تصویب شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: تصویب 40 پروژه فرهنگی و هنری باعث تغییر سیمای فرهنگ و هنری استان شده و محرومیت را از چهره گلستان می زداید.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری عصر جمعه در نشست فعالان فرهنگی استان افزود: گلستان در بسیاری از رخدادهای فرهنگی و هنری در کشور پیشتاز بوده  و بسیاری از طرح های ارائه شده  از سوی این اداره کل نیز به عنوان نمونه و مدل کشوری مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی مختلف، برگزاری اولین طرح قرآنی با عنوان کاروان نور به عنوان مدل کشوری و رونمایی از شهرنامه فرهنگی، ادبی و هنری استان نیز از اقدامات ارزنده این اداره کل است که نشانگر توانمندی ها و ظرفیت های این استان است.

منتظری تصریح کرد: همدلی و همکاری بین دستگاه های متولی فرهنگ در استان بسیار مشهود است و نتیجه آن برگزاری عصر شعر و نیایش با همکاری چند اداره کل است که برای نخستین با در استان برگزار شده است.

وی با اشاره به توانمندی های استان اذعان داشت: برای حمایت از هنرمندان، نخستین سرای فرهنگ و اندیشه به عنوان یک مدل کشوری و فضایی کاملاً فرهنگی و تفریحی برای حمایت از هنرمندان و اقتصاد هنر در استان ایجاد و راه اندازی شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم چنین تصویب سرانه فرهنگی را در مجلس شورای اسلامی از جمله این اقدامات دانشت و یادآور شد: در کشور سرانه ورزشی و رفاهی داریم اما سرانه فرهنگی نداریم.

منتظری در ادامه در خصوص راه اندازی نخستین کتابخانه تخصصی فرهنگ و هنر شمال کشور و گلستان شناسی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست: تا اعتبارات لازم برای اجرایی شدن این طرح ها اختصاص دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نشریات محلی و خبرنگاران استانی دارای کمبود امکانات هستند و با مشکلات زیادی مواجه اند که تقاضای تجدید نظر در یارانه ها را داریم.

وی به مسکن مهر خبرنگاران نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه اکثر خبرنگاران استان مجرد هستند، خواهشمند است در خصوص ایجاد تبصره در مفاد این مقررات تجدید نظر شود.

کد مطلب 1392765

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها