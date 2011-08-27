40 پروژه فرهنگی در گلستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری عصر جمعه در نشست فعالان فرهنگی استان افزود: گلستان در بسیاری از رخدادهای فرهنگی و هنری در کشور پیشتاز بوده و بسیاری از طرح های ارائه شده از سوی این اداره کل نیز به عنوان نمونه و مدل کشوری مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی مختلف، برگزاری اولین طرح قرآنی با عنوان کاروان نور به عنوان مدل کشوری و رونمایی از شهرنامه فرهنگی، ادبی و هنری استان نیز از اقدامات ارزنده این اداره کل است که نشانگر توانمندی ها و ظرفیت های این استان است.

منتظری تصریح کرد: همدلی و همکاری بین دستگاه های متولی فرهنگ در استان بسیار مشهود است و نتیجه آن برگزاری عصر شعر و نیایش با همکاری چند اداره کل است که برای نخستین با در استان برگزار شده است.

وی با اشاره به توانمندی های استان اذعان داشت: برای حمایت از هنرمندان، نخستین سرای فرهنگ و اندیشه به عنوان یک مدل کشوری و فضایی کاملاً فرهنگی و تفریحی برای حمایت از هنرمندان و اقتصاد هنر در استان ایجاد و راه اندازی شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم چنین تصویب سرانه فرهنگی را در مجلس شورای اسلامی از جمله این اقدامات دانشت و یادآور شد: در کشور سرانه ورزشی و رفاهی داریم اما سرانه فرهنگی نداریم.

منتظری در ادامه در خصوص راه اندازی نخستین کتابخانه تخصصی فرهنگ و هنر شمال کشور و گلستان شناسی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست: تا اعتبارات لازم برای اجرایی شدن این طرح ها اختصاص دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نشریات محلی و خبرنگاران استانی دارای کمبود امکانات هستند و با مشکلات زیادی مواجه اند که تقاضای تجدید نظر در یارانه ها را داریم.

وی به مسکن مهر خبرنگاران نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه اکثر خبرنگاران استان مجرد هستند، خواهشمند است در خصوص ایجاد تبصره در مفاد این مقررات تجدید نظر شود.