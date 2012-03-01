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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۰

گاز مازندران قهرمان چهارمین دوره لیگ ووشو بانوان شد

گاز مازندران قهرمان چهارمین دوره لیگ ووشو بانوان شد

روز پایانی از چهارمین دوره رقابتهای لیگ ووشو بانوان در آکادمی ووشو برگزار شد که در نهایت به قهرمانی تیم گاز مازندران و نایب قهرمانی تیم فولاد ماهان سپاهان انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها امروز پنجشنبه با حضور تیمهای فولاد ماهان سپاهان، گاز مازندران، شهرداری همدان، هیات ووشو تهران، هیات ووشو کرمانشاه و هیات ووشو مرکزی  به طور رفت و برگشت و به صورت متمرکز در تهران برگزار شد که نتایج 2 هفته پایانی  این رقابتها به شرح زیر است:

هفته چهارم برگشت:
* فولاد ماهان سپاهان 2 - گاز مازندران 7
* شهرداری همدان1 - هیات ووشو تهران 9
* هیات ووشو کرمانشاه صفر - هیات ووشو مرکزی7

هفته پنجم دور برگشت:
* شهرداری همدان 1 - گاز مازندران9
* هیات ووشو کرمانشاه صفر- فولاد ماهان سپاهان 10
* هیات ووشو مرکزی صفر - هیات ووشو تهران 10

بدین ترتیب در پایان این رقابتها گازمازندران با کسب 30 امتیاز برای سومین بار قهرمان لیگ ووشو بانوان شد، فولاد ماهان سپاهان با 24 امتیاز نایب قهرمان شد، هیات ووشو تهران با 18 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد، شهرداری همدان با 9 امتیاز چهارم شد و هیات ووشو مرکزی با 4 امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفت و کرمانشاه هم با 4 امتیاز و تفاضل کمتر در ردیف ششم ایستاد.
کد مطلب 1392769

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