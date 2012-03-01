گاز مازندران قهرمان چهارمین دوره لیگ ووشو بانوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها امروز پنجشنبه با حضور تیمهای فولاد ماهان سپاهان، گاز مازندران، شهرداری همدان، هیات ووشو تهران، هیات ووشو کرمانشاه و هیات ووشو مرکزی به طور رفت و برگشت و به صورت متمرکز در تهران برگزار شد که نتایج 2 هفته پایانی این رقابتها به شرح زیر است:

هفته چهارم برگشت:

* فولاد ماهان سپاهان 2 - گاز مازندران 7

* شهرداری همدان1 - هیات ووشو تهران 9

* هیات ووشو کرمانشاه صفر - هیات ووشو مرکزی7



هفته پنجم دور برگشت:

* شهرداری همدان 1 - گاز مازندران9

* هیات ووشو کرمانشاه صفر- فولاد ماهان سپاهان 10

* هیات ووشو مرکزی صفر - هیات ووشو تهران 10