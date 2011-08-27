افول قدرت رژیم صهیونیستی در خاورمیانه/ پدیدار شدن اسلام در فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه ساری افزود: رژیم صهیونیستی در نیم قرن گذشته، قدرت برتر نظامی، اقتصادی و علمی منطقه بوده که اکنون همه این اقتدار را از دست داده است.



وی اظهار داشت: قیام مردم بیدفاع فلسطین در حمایت از امنیت ملی کشورشان، سبب از بین رفتن اقتدار پوشالی اسرائیل منحوس شده است.



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیداری اسلامی کشورهای منطقه، زنگ پایان دیکتاتوری را در کشورهای سلطه گرپدیدار کرده است، تصریح کرد: نقطه افول رژیم صهیونیستی در قیام 33 روزه مردم لبنان پدیدار شده است.



وی در ادامه با اشاره به اینکه ملت ایران با بصیرت عمیق سیاسی خود، حماسه های بسیاری را در دوران پس از انقلاب خلق کردند، یادآور شد: ملت در همه عرصه ها تکیه گاه نظام و انقلاب، بصیرت و ولایتمداری بوده است.



این نماینده مجلس با بیان اینکه دیکتاتورهای منطقه به برکت حضور انقلاب ها و حماسه های مردمی، یکی پس از دیگری منکوب و نابود شدند اظهار داشت: دوران تزلزل و نابودی رژیم منحوس صهیونیستی به پایان رسیده است.



وی با اشاره به اینکه امواج پرخروش زنان و مردان مسلمان در راهپیمایی روز قدس به گوش جهانیان رسیده است افزود: ملت ایران به مدد حضور خود، رژیم شاهنشاهی را منکوب، انقلاب اسلامی را پدیدار و حماسه ای چون 22 بهمن و 9 دی را خلق کردند.



وی اظهار داشت: اجتماع عظیم ملت ایران در حماسه های مختلف نشان دهنده باور آنان به جمهوریت و اسلامیت نظام بوده و با تکیه بر این منطق، تابع محض ولی فقیه زمان هستند.



ابوترابی فرد با اشاره به اینکه ایران اسلامی اکنون به قدرت اول منطقه در عرصه های علمی و فناوری تبدیل شده است اظهار داشت: دشمن همواره در صدد حذف ولایت از جامعه اسلامی بوده که تمامی توطئه های او نقش برآب شده است.