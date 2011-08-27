به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، سجاد مرادی دونده نیمه استقامت کشورمان در چهارمین حضور خود در مسابقات قهرمانی جهان ظهر امروز به وقت محلی در خط استارت دوی 800 متر قرار گرفت.

وی که با احتساب رکوردهایش در فصل جاری و مدال طلای مسابقات آسیایی برای چهارمین بار مجوز حضور در این رقابتها را بدست آورده در گروه پنجم به مصاف رقبای خود رفت.

مرادی در این گروه با دوندگانی از کشورهای برزیل، انگلستان، لهستان، کویت، اوگاندا، پاکستان و سنگاپور همگروه بود. دونده کشورمان در این مسابقه با زمان یک دقیقه و 46 ثانیه و 39 صدم ثانیه در رده چهارم ایستاد اما با احتساب رکوردهایش موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی شد.

در این گروه دونده برزیلی که بهترین رکورد گروه را هم در اختیار داشت با زمان یک دقیقه و 46 ثانیه و 6 صدم ثانیه در رده اول ایستاد. انگلستان با یک دقیقه و 46 ثانیه و 8 صدم ثانیه دوم و دونده لهستانی با هشت صدم ثانیه اختلاف نسبت به نفر دوم در رده سوم ایستاد تا هر سه به طور مستقیم راهی مرحله نیمه نهایی شوند.

در مجموع شش دسته مسابقات دوی 800 متر مقدماتی مردان و در بین 42 شرکت کننده از هر گروه سه نفر به طور مستقیم و 6 ورزشکار با احتساب رکوردهایشان راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

این برای دومین بار است که سجاد مرادی موفق به حضور در مرحله نیمه نهایی رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان در دوی 800 متر شده است.

وی در اولین تجربه حضورش در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان در سال هلسینکی فنلاند رکورد ایران را شکست و به نیمه نهایی صعود کرد. وی در دو دوره بعد حضورش در ژاپن و آلمان با رکوردهای یک دقیقه و 46 ثانیه و 75 صدم ثانیه و یک دقیقه و 47 ثانیه و 68 صدم ثانیه به مرحله نیمه نهایی صعود نکرد.

سجادی با ثبت زمان یک دقیقه و 46 ثانیه و 39 صدم ثانیه ای امروزش رکوردی بهتر از زمان مسابقات قهرمانی جهان اوزاکا ژاپن و برلین آلمان را برای خود ثبت کرد.

نکته جالب در مسابقه مقدماتی امروز در این بود که "رودیشا" قهرمان 800 متر جهان تنها با اختلاف 10 صدم ثانیه با زمان یک دقیقه و 46 ثانیه و 29 صدم ثانیه در دسته چهارم اول شد و به دور نیمه نهایی صعود کرد.

مسابقه مرحله نیمه نهایی دوی 800 متر مردان فردا یکشنبه ساعت 18 به وقت محلی در استادیوم بزرگ شهر دایگو برگزار می شود.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از 5 تا 13 شهریور ماه با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور جهان در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.