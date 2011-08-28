پرونده منع ورود برخی کامیونهای عراقی روی میز استاندار خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، رانندگان عراقی که ترانزیت مواد نفتی عراق از طریق بندر امام خمینی(ره) به حوزه خلیج فارس را بر عهده دارند با قوانین کشور ما آشنا نیستند و در مواردی این قوانین از سوی این رانندگان نادیده گرفته می شود که این موضوع باعث بروز تصادفات و حوادث فراوانی شده است.

مواد نفتی و مازوت ترانزیتی کشور عراق از پالایشگاه های بی جی، کرکوک و سلیمانیه عراق توسط کامیون از مرزهای غربی کشور به مقصد بندر امام (ره) حمل و از این بندر توسط کشتی به کشورهای حوزه خلیج فارس ترانزیت می شود که این حمل و نقل توسط کامیونهای عراقی صورت می گیرد به همین دلیل این روزها در جاده های ارتباطی استان خوزستان به تعداد قابل توجهی کامیونهای عراقی مشاهده می شود.



با وجود اینکه جاده های ارتباطی استان خوزستان برای خودروهای فعلی نیز چندان مناسب و تجهیز نشده اند و استان خوزستان در این بخش با مشکلات عدیده ای مواجه است به نظرمی رسد اضافه شدن خودروهای عراقی به ترافیک روزانه این جاده ها که درآمدهای مناسبی را نصیب کشور می کند ضرورت افزایش اعتبارت جاده سازی و تجهیز محورهای ارتباطی این استان را دو برابر کرده است.



این کامیونها به خصوص در آزادراه خلیج فارس یعنی مسیر ارتباطی اهواز به بندرامام (ره)و همچنین جاده ارتباطی اهواز به شوش دیده می شود و پلاکها و نوشته های به زبان عربی آنها نظر هر عابری را به این کامیونها جلب می کند.



این امر که تاکنون خسارتهای فراوانی برای استان نیز به همراه داشته حتی مورد انتقاد استاندار خوزستان نیز قرار گرفته است به گونه ای که وی در جلسه ایمنی راه های استان در خصوص ورود بی رویه این خودروها به استان انتقاد کرد و خواستار ساماندهی این وضعیت شد.



سید جعفر حجازی با انتقاد از افزایش بی رویه تردد تانکرهای نفتکش عراقی در جاده های استان گفت: در این خصوص با وزیر راه و شهرسازی نیز مکاتبه داشته ایم و اعلام کرده ایم ورود این کامیونها به کشور به خصوص به جاده های استان خوزستان باید کنترل و ساماندهی شود و نظارت بیشتری بر نحوه ورود این کامیونها در مبدا ورود به کشور در خصوص رعایت استانداردهای لازم صورت بگیرد تا کشور و استان از این بابت متحمل زیان نشوند.



وی همچنین از عملکرد ناجا به دلیل صدور مجوز ورود این تانکر‌ها به استان که نا ایمن یا فاقد پلاک هستند انتقاد و تاکید کرد: در صورت ادامه این روند استان از ورود این کامیونها به خوزستان ممانعت به عمل می‌آورد.



عبدالرضا سعیدی نیا فرماندار شوش نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تردد کامیونها عراقی حامل مواد سوختی که اغلب این مواد را ماده پرخطر مازوت تشکیل می دهد در ماههای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته به گونه ای که این کامیونهای بخش عمده ای از ماشینهایی را که در محور اهواز به شوش تردد می کنند را شامل می شود.



وی افزود: البته نمی توان منکر منافع اقتصاد فراوان ترانزیت مواد سوختی از طریق ایران و به طور مشخص بندرامام خمینی(ره) بود ولی باید در کنار این منابع نظارتهای جدی تری بر نحوه عملکرد این کامیونها در کشور ایران صورت بگیرد زیرا به نظر من این کامیونها استانداردهای لازم در کشور ما را رعایت نمی کنند.



سعیدی نیا تصریح کرد: به نظر من آنها حتی با قوانین کشور ما آشنا نیستند و در مواردی این قوانین از سوی این رانندگان نادیده گرفته می شود که این موضوع باعث بروز تصادفات و حوادث فراوانی از سوی رانندگان عراقی در محور اهواز به شوش شده و شهرستان ما را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.



فرماندار شوش گفت: آخرین حادثه ای که این کامیونها در محور اهواز به شوش ایجاد کردند مربوط یک ماه گذشته می‌شود که تصادف دو کامیون عراقی باعث ایجاد حریق در جاده و مجروح شدن شش نفر شد و ما مجبور شدیم این جاده پرتردد را برای مدتی به صورت یک بانده ببندیم که این موضوع باعث معطلی و ترافیک سنگین در این محور شد.



وی گفت: علاوه بر این اغلب امکانات و تجهیزات نیروهای امدادی ما به خصوص آتش نشانی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند که اگر در این بین حادثه ای در خود شهرستان شوش رخ می داد بی شک ما با بحران جدی مواجه می شدیم و حادثه تلختر می شد.



سعیدی نیا اظهار داشت: هنگامی که ماموران امداد ما در حال اطفای حریق، ایمن سازی منطقه و انتقال رانندگان مجروح به بیمارستان بودند انفجار دیگری در یکی از کامیونها رخ می دهد و تعدادی از نیروهای امدادی ما از جمله رئیس اورژانس شهر الهایی آسیب می بینند که متاسفانه شدت جراحات وخیم است.



وی تصریح کرد: این اولین بار نیست که ما با چنین حادثه ای مواجه می شویم و این حوادت به خصوص از جانب کامیونهای عراقی مرتبا تکرار می شود و ما مجبور هستیم که امکانات امدادی شهرستان را در اختیار مهار این حوادث قرار دهیم این در حالیست که امکانات حتی برای خود شهرستان هم محدود است.