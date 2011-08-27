دو هزار شرکت کننده در مسابقات دوومیدانی جهان تست دوپینگ دادند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، بنابر اعلام مسئولین فدراسیون جهانی دوومیدانی این تست گیری خون به منظور انجام یک طرح تحقیقاتی و بررسی وضعیت ورزشکاران دوومیدانی کار و تست دوپینگ آنها بوده است.

به این ترتیب تمامی ورزشکاران حاضر در دهکده مسابقات جمعه شب با معرفی خود به مرکز این بازیها تست خون دادند. 5 ورزشکار حاضر کشورمان هم در این تست گیری حاضر شدند. تنها احسان حدادی و امین نیک فر که امروز به جمع تیم ملی دوومیدانی کشورمان می پیوندند باید قبل از مسابقه خود در این نمونه گیری شرکت کنند.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از 5 تا 13 شهریور ماه با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور جهان در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.