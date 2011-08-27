فیلم "دست های هگمتانه" در همدان اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که به سفارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان ساخته و تهیه شده روایتی است از 3500 سال تاریخ فرهنگ و هنر کهن دیار هگمتانه است که در قالب هنر، هنرمندان صنایع دستی بیان شده است.

تهیه کننده این فیلم با اشاره به اینکه تحقیق، نگارش، ساخت و تهیه این فیلم دو سال و چهار ماه به طول انجامیده است، گفت: محصول این تلاش 110 دقیقه فیلم مستند داستانی "دست های هگمتانه" شد که در تاریخ سینمای ایران برای اولین بار است، چنین اتفاقی می افتد.

داوود سماواتی یار افزود: از تمام ظرفیت های حرفه ای سینمایی در ساخت این فیلم بهره برداری شده و نسخه حال حاضر فیلم فول اچ دی بوده که در آینده نزدیک، نسخه 35 میلیمتری فیلم هم برای اکران های سینمایی تهیه خواهد شد.

در تهیه این فیلم اطلاعاتی پیرامون تاریخ و گذشته همدان استفاده شد

وی با بیان اینکه در این فیلم سعی شده تا از تمام منابع و اطلاعات موجود پیرامون تاریخ و گذشته همدان استفاده شود، اظهار داشت: این فیلم درونیات زیبای مردم همدان را به نمایش می گذارد.

وی "دست های هگمتانه" را نماد هنر امروز مردم همدان دانست که با گذشته و هنر دیرین آنها پیوندی عمیق خورده و ظرافت نگاه هنرمندان این سرزمین نسل به نسل به عنوان میراثی ماندگار به ارث رسیده است.

سماواتی یار گفت: خوشبختانه محمد رضا اصلانی، کارگردان این فیلم تجارب ارزنده ای را در ساخت مستند های مختلف از فرهنگ و آداب و سنن ایران زمین داشته که در این فیلم نیز توانسته با بهره گیری از آن تجارب و ظرفیت های بالای استان همدان در زمینه مسائل فرهنگی، فیلمی در خور شان نام و جایگاه همدان ارائه دهد.

وی مستند "دست های هگمتانه" را بازخوانی بیش از 40 اثر مکتوب از پرویز اذکایی در حوزه همدان شناسی عنوان کرد و گفت: این فیلم توسط سه نفر، مهتاج نجومی، بازیگر سینما و تلویزیون، فرهاد ورهرام، مستند ساز سینمای ایران و محمدرضا جعفری جلوه، معاون سابق سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روایت می شود.

"دستهای هگمتانه" روایتی فلسفی از سه هزار و500 سال تاریخ همدان است

وی همچنین ادامه داد: روایتهای تو در توی این سه نفر و بازی شبنم زین العابدین به همراه دو تن از هنرمندان سفال همدان، سمیرا مخزنی و مریم قدیمی باعث شده تا این فیلم در حوزه محتوا و ساختار بسیار با مستند های دیگر متفاوت باشد و روایتی فلسفی از سه هزار و500 سال تاریخ همدان را بیان کند.

تهیه کننده دست های هگمتانه هزینه تولید فیلم را 500 میلیون ریال بیان کرد و افزود: با توجه به حجم کار انجام شده، هزینه صورت گرفته بسیار اندک است و در اصل تهیه کنند این فیلم مردم استان همدان هستند.

وی با بیان اینکه در ساخت این فیلم بیش از 60 نفر از هنرمندان همدان همکاری داشته اند، گفت: فیلم "دست های هگمتانه" از گنبد علویان شروع شده و به شیرسنگی ختم می شود.

وی اظهار امیدواری کرد این فیلم بتواند نظر مخاطبان را جذب و فرهنگ و هنر مردمان دیار هگمتانه را به جهانیان معرفی کند.