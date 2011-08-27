سپهرزاد در پرتاب وزنه دوومیدانی قهرمانی جهان ششم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره‎جنوبی، در چارچوب روز نخست مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان، صبح امروز شنبه هادی سپهرزاد به عنوان نخستین نماینده ایران با حریفان خود به رقابت پرداخت. سپهرزاد در مسابقات ماده پرتاب وزنه دهگانه در دسته اول مسابقه داد و با ثبت رکورد 15 متر و 65 سانتی متر در میان 32 دونده شرکت کننده به عنوان ششم دست یافت. در این بخش ورزشکاری از آمریکا با ثبت رکورد 16 متر و 42 سانتی متر به عنوان نخست پرتاب وزنه دست یافت.

رقابت‎های دهگانه مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان در 10 ماده برگزار می‎شود. در ادامه این بخش عصر امروز ورزشکاران شرکت کننده در مواد 400 متر و پرش ارتفاع پیگیری می‎شود. هادی سپهرزاد که با کسب مدال طلا در رقابت‎های قهرمانی آسیا (ژاپن) برای نخستین بار جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد نیز در رقابت‎های 400 متر و پرش ارتفاع شرکت می‎کند.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از 5 تا 13 شهریور ماه با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور در دایگو کره جنوبی برگزار می‎شود.