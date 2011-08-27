خود نظارتی دستگاههای اجرایی کشور رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: سازمان بازرسی کل کشور معتقد است اثر بخشی خود نظارتی درون سیستمی موفق تر و موثرتر از نظارت برون سازمانی است چرا که نظارت دستگاهای اجرایی بر عملکرد خود به عنوان یک عامل پیشگیرانه از تخلفات مدیریتی عمل می کند.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ خود نظارتی در دستگاههای اجرایی گفت: برخی دستگاهها به تعریف ساز و کار مناسب دراین حوزه پرداخته اند که قابل ستایش است این درحالی است که متاسفانه برخی دستگاهها هیچ انگیزه ای برای اجرای این اصل مهم و اساسی ندارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور بر آن است تا با تعریف فرآیندهای مدیریتی در چرخش اداری روند سالم سازی اداری را در نظام های اداری اجرا کند.

12 مدیر سازمان بازرسی کل کشور در استانها تغییر کردند

پور محمدی در بخش دیگر سخنان خود از تغییر 12 مدیر استانی سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: گردش مدیریتی یکی از اصول مورد توجه سازمان بازرسی کل کشور است و در این راستا تا کنون 12 مدیر استانی این سازمان تغییر یافته است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور یک نظام پویا و پرتحرک است که با انگیزه مثبت فکری و جدی همراه است ومدیران آن باید از انگیزه کافی برای اجرای امور برخوردار باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور با هدف ایجاد انگیزه در بین مدیران و انتقال تجارب مدیران استانی را جابجا می کند.

پورمحمدی یادآور شد: بخش دیگری از تغییر مدیران استانی به علت ضعف مدیران استانی در امر مدیریتی و ضعف آنها در پیگیری امور بوده است.

مبارزه با مفسدان اقتصادی خرد و درشت در الویت کار بازرسی کشور

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: مبارزه با مفسدان اقتصادی خرد و درشت از الویت های کاری سازمان بازرسی کشور است.

پور محمدی افزود: تاکید بر اعلام اسامی دانه درشتان اقتصادی کشور موجب ایجاد یک زاویه انحرافی در کشور شد که سازمان بازرسی توجه زیادی به آن نکرد.

وی ادامه داد: نباید با توجه به دانه درشتان فساد اقتصادی کشور از مفسدان اقتصادی خرد غفلت کرد چرا که مفسدان اقتصادی خرد عامل اصلی بروز فسادهای اقتصادی بزرگ در کشور هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: باید با برخورد جدی با مفسدان خرد اقتصادی کشور ضریب فساد اقتصادی کشور را کاهش داد.

وعده 2 و نیم میلیون فرصت شغلی جدید دولت در کشور زیر ذره بین سازمان بازرسی

پور محمدی در بخش دیگر سخنان خود به وعده ایجاد 2 و نیم میلیون فرصت شغلی جدید دولت طی سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: این وعده بزرگ دولت زیر ذره بین سازمان بازرسی کل کشور مطمئنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: اگر چه در شش ماهه اول سال شاهد بروز نتیجه ای از این طرح در کشور نبوده ایم اما امیدواریم با تحقق حد اقل یک چهارمی این فرصت های شغلی در پایان 6 ماهه اول سال، تحقق کل وعده در پایان سال صورت بگیرد.

رئیس بازرسی کل کشور گفت: اگر خواهان تحقق صد در صدی این مهم هستیم باید بخش حداقلی آن را در نیمه نخست سال اجرایی کنیم.