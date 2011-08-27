ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 90 و اسامی پذیرفته شدگان تا پیش از عید فطر یعنی طی روزهای دوشنبه یا سه شنبه هفته جاری اعلام می شود.

وی افزود: در این کنکور ظرفیت پذیرش نسبت به سال گذشته 64 درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در 142 کد رشته امتحانی و در روزهای 27 تا 29 بهمن ماه برگزار شد و 870 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند.

همچنین، ظرفیت دانشگاهها 75 هزار نفر برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد است و با احتساب پذیرش استعدادهای درخشان با آزمون و بدون آزمون 85 هزار نفر در نهایت پذیرفته می شوند.