به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بهره برداری بیشتر فیلمسازان و علاقمندان به فیلم کوتاه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پس از تهران از 28 مهر تا 2 آبان ماه در هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار خواهد شد.

استان‌ها و شهرهای برگزار کننده عبارتند از استان مازندران، شهرستان ساری، استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، استان اصفهان، شهرستان اصفهان، استان کهکیلویه و بویراحمد، شهرستان یاسوج، استان خوزستان، شهرستان اهواز، استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان.

پس از برگزاری همزمان در مناطق فرهنگی اعلام شده با هماهنگی ستاد برگزاری جشنواره، برگزیدگان دو بخش ملی و بین‌الملل جشنواره توسط دفاتر 60 گانه انجمن در شصت شهرستان کشور به نمایش درخواهند آمد.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 19 تا 24 مهرماه به همت انجمن سینمای جوانان ایران در تهران برگزار می شود.