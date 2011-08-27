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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

جشنواره فیلم کوتاه تهران در هشت منطقه فرهنگی برگزار می‌شود

جشنواره فیلم کوتاه تهران در هشت منطقه فرهنگی برگزار می‌شود

اسامی هشت منطقه فرهنگی برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بهره برداری بیشتر فیلمسازان و علاقمندان به فیلم کوتاه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پس از تهران از 28 مهر تا 2 آبان ماه در هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار خواهد شد.

استان‌ها و شهرهای برگزار کننده عبارتند از  استان مازندران، شهرستان ساری، استان  آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، استان اصفهان، شهرستان اصفهان، استان کهکیلویه و بویراحمد، شهرستان یاسوج، استان خوزستان، شهرستان اهواز، استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، استان  سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان.

پس از برگزاری همزمان در مناطق فرهنگی اعلام شده با هماهنگی ستاد برگزاری جشنواره، برگزیدگان دو بخش ملی و بین‌الملل جشنواره توسط دفاتر 60 گانه انجمن در شصت شهرستان کشور به نمایش درخواهند آمد.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 19 تا 24 مهرماه به همت انجمن سینمای جوانان ایران در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1392912

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