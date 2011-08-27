افطار روزانه 250 هزار زائر در مسجدالنبی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سنت های شهر مدینه، ساکنان این شهر غذای افطاری خود را پس از نماز عصر به مسجد النبی می‌برند تا آن را میان زائران توزیع کنند.

برخی این غذا را در محوطه خارجی مسجد قرار داده و برخی دیگر آن را میان زائران داخلی مسجد توزیع می‌کنند.

افطار در مسجد النبی شهر مدینه عموما از خرما، آب میوه، شیر، ماست، آب و میوه تشکیل شده است و مردان جوان و حتی سالخورده در کنار هم تلاش می‌کنند که این غذاها را میان زائران پخش کنند.

برخی در محوطه خارجی مسجد وعده های غذایی شامل گوشت یا مرغ با برنج به همراه میوه و قهوه عربی نیز در اختیار زائران می‌گذارند.



زائران مسجد النبی معمولان با استفاده از میزهای بزرگ غذا برای افطار بدون توجه به نژاد، رنگ یا زبان در کنار یکدیگر می‌نشینند.

بسیاری از زائران اظهار می‌دارند ترجیح می‌دهند بیشتر وقت خود را در مسجد النبی سپری کنند و شب هنگام برای استراحت و خواب شبانه به هتلها و محل اقامت خود بازگردند.

با بازگشت آخرین زائر ایرانی از مکه مکرمه در هفته گذشته، هم اکنون هیچ زائر ایرانی در عربستان سعودی حضور ندارد.