کاروان "دین نشاط زندگی" در نمایشگاه قرآن مشهد برای کودکان برنامه اجرا می کند

حجت الاسلام نمازی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عمو روحانی های کاروان دین نشاط زندگی که در روستاهای استان برای مردم به ویژه کوکان و نوجوانان به اجرای برنامه می پرداختند، در این نمایشگاه حضور فعال دارند.

وی با بیان اینکه در غرفه دین نشاط زندگی مخاطب اصلی کودکان و نوجوانان هستند، افزود: خانواده هایی که وارد این غرفه می شوند همراه با کودکان درگیر برنامه ها و مسابقات می شوند.

وی افزود: برنامه های هنرمندانه بازی با کاغذ و قیچی، قصه گویی، مسابقات قرآنی رایانه ای و ساخت کاردستی و اهدای هدایا به کودکان شرکت کننده در برنامه از جمله این برنامه هاست.

فرصتی برای ترویج فرهنگ دینی

مسئول امور فرهنگی تبلیغات اسلامی استان از تهیه و توزیع فلش کارت های حجاب و عفاف در این نمایشگاه در راستای نهادینه کردن فرهنگ دینی در جامعه خبر داد.

وی افزود: علاوه بر توزیع فلش کارت بین علاقه مندان تابلوهایی حاوی جملات تاثیر گذار از هنرمندان و بزرگان تاریخ و همچنین تاریخچه پیدایش حجاب در بین اقوام و ملل مختلف در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تهیه و در معرض دید عموم گذاشته شده است.

حجت الاسلام نمازی با بیان اینکه کار انجام شده در نمایشگاه امسال را با توجه به بودجه در نظر گرفته شده خوب و تأثیر گذار ارزیابی می کنم، عنوان کرد: نمایشگاه باید ضمن ارائه فعالیتهای که قبلا انجام شده که در جای خودش جایز اهمیت است کارکردهای دیگری هم داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه گزارش فعالیت های نهادها دولتی و غیر دولتی به مردم امید می دهد، افزود: نمایشگاه فرصت خوبی در اختیار دستگاه های فرهنگی قرار می دهد تا برای ترویج فرهنگ دینی و اسلامی و جذب مخاطبان بهره برداری لازم را داشته باشند.

اجرای برنامه های زنده

وی تأکید کرد: برنامه های دستگاه هایی فرهنگی استانبرای استفاده از موقعیت حاصل شده در این نمایشگاه که طیف های متفاوتی از جامعه در آن حضور دارند در حاشیه گزارش فعالیت ها کم رنگ به نظر می رسد.

وی تصریح کرد: ارائه فعالیت ها و شفاف سازی عملکرد دستگاه ها باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام اسلامی و همراهی بیشتر آنها در اجرای برنامه های فرهنگی می شود ولی می توان با اجرای برنامه های زنده و سرویس دهی در فضای نمایشگاه تأثیر گذاری این مهم را بیشتر کرد.

حجت الاسلام نمازی بیان کرد: هر دستگاهی که در طول برگزاری نمایشگاه خدمات رسانی مستقیم و زنده به مخاطبان را دستور کار خود قرار دارده به هدف خود نزدیک شده و توانسته تأثیر گذار و پر بیننده باشد.

وی با اشاره به حضور مجموعه های متربط با سازمان تبلیغات نظیر پایگاه اطلاع رسانی تبیان، خبرگزاری مهر، کانون ها و تشکل های دینی و موسسات قرآنی در این نمایشگاه، اظهار کرد: اداره کل تبلیغات با بنرهایی با عنوان آینه تلاش به گزارش مختصر فعالیت های خویش پرداخته و در عین حال با اجرای برنامه های زنده توانسته در جذب بازدیدکنندگان موفق باشد.

در برپایی نمایشگاه قرآن عترت که از دوم شهریور ماه جاری در مشهد آغاز شده و تا هشتم شهریور نیز ادامه دارد 19 نهاد و دستگا ههای دولتی مشارکت دارند.