20پروژه عمرانی در رباط کریم بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور با بیان اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای آشنایی مردم با دستاوردها و خدمات نظام اسلامی است، افزود: هفته دولت یادآور فداکاری های فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیا کننده روزهای پرشور خدمتگزاری، شهیدان رجایی و باهنر است.

وی ادامه داد: دولت خدمتگزار دکتر احمدی نژاد از شش سال گذشته با تمام توان درپی بسط عدالت اجتماعی و گسترش عادلانه امکانات در تمامی شهرها و روستاهای کشوراست که این مهم تاکنون به نحو شایسته ای محقق شده و رشد و توسعه همه جانبه کشور که به خوبی قابل لمس و مشاهده است، گواهی بر این مدعاست.

سرپرست فرمانداری رباط کریم عنوان کرد: در شهرستان رباط کریم ، اقدامات زیربنایی چشمگیری انجام شده و گرچه هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله داریم، ولی کارهایی که تاکنون صورت گرفته است، بسیار ارزشمند و موثر بوده است.

وی در ادامه از افتتاح و بهره برداری از 20پروژه عمرانی در هفته دولت در این شهرستان خبر داد و گفت: بهره برداری از سه هزار واحد مسکونی مهر، بهسازی و تعریض محور وهن آباد، آبرسانی به روستای علی آباد، تصفیه خانه شهرک صنعتی نصیر شهر و جدولگذاری و آسفالت معابر شهر رباط کریم و بهره برداری از چندین واحد صنعتی و تولیدی از جمله طرح هایی هستند که در هفته دولت توسط مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح خواهند شد.