در هر عرصه اي كه بر اساس تفكر بسيجي عمل شود، كارستان مي شود

وي در گفت وگو با خبرنگار سياسي مهر افزود: بسيج دانشجويي نيز تركيبي از كلمه بسيج و دانشجو است علاوه بر حضور تفكر بسيجي در اين تشكل عنصر دانشجو نيز كه تركيبي است از شخص جوان طالب عالم، جواني كه ازحوزه احساس در حوزه عقلانيت گام بر مي دارد وجود دارد.

زاكاني افزود: بسيج دانشجويي در هر دو حوزه حضوري جدي دارد و وجود مباركش را در مسير علم آموزي هزينه مي كند و بعد در محيطي به نام دانشگاه جمع بين اين دانشجويان و برآيند آنها شرايطي را ايجاد مي كند كه اين دانشجو از پوسته فردي خارج شده و دغدغه اجتماعي پيدا كند.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي خاطرنشان كرد: بسيج دانشجويي در اين مسير به دنبال آن است كه آن تفكر و مباني ارزشي را در جنبش دانشجويي و در محيط دانشگاه بارور كند و بتواند شرايط را به سمتي ببرد كه در آن شرايط آن ارزشها و آن كاركردهاي اساسي به عينيت برسد.

وي ادامه داد: حضرت امام (ره) وقتي كه در سال 67 وقتي بسيج دانشجويي را بنيان نهادند، خواسته هاي بسيار مهمي را از اين تشكل طلب كردند. خواسته هاي مشخصي كه در حوزه سياسي، فرهنگي، اعتقادي، تشكيلاتي و علمي كاملا ملموس و معين است.

اينكه بسيج دانشجويي توانسته است به آن خواسته ها برسد، هم مي توان گفت موفقيت ها و كام روايي هاي بسيار زيادي را داشته اما اينكه توانسته است به همه آنها دست پيدا كند حتما چنين چيزي نيست.

زاكاني گفت: بين هست ما و به آن چيزي كه بايد برسيم فرسنگها فاصله است و مطلوب ما مطلوبي است كه بر اساس يك سلسله انسانهاي خودساخته و دانشجويان در محيط دانشگاه فعاليتي رقم بخورد كه اين فعاليت هم بحث پرداختن به عنصر دانشجو، هم دانشگاه و هم دغدغه هاي جهاني را دنبال بكند كه بايد ديد در اين مسير چه ميزان توفيق داشته ايم.

وي تصريح كرد: در اين مسيري كه حركت كرده ايم در واقع در ابعاد علمي، فرهنگي، سياسي و حتي صنفي شرايط را به سمتي برده ايم كه حداقل ها را براي خود مهيا كنيم اما تا رسيدن به سرمنزل مقصود راهي بلند داريم.

وي همچنين با اشاره به اينكه مشكلات دانشگاهها مشكلات متعددي است كه در حوزه هاي مختلف مي توان آنها را گنجاند و مرجع رفع اين مشكلات هم فقط مجموعه دانشجويي نيست، اظهار داشت: ما اعتقاد داريم در ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي، علمي و ورزشي و صنفي فعاليت خود را دنبال كنيم و حتي آمادگي هاي دفاعي را هم كه به نوعي نياز مجموعه است براي شرايط حساس و حوادث غيرمترقبه براي اينكه امكانات بسيج دانشجويي براي كمك مردم بسيج شود، در اين مسير در حقيقت مجموعه هاي مختلف توفيقات مختلف داشته اند.

وي با اعلام اين مطلب كه بسيج دانشجويي اكنون 2400 دفتر در سراسر كشور دارد، گفت: نمي توان گفت كه همه اين پيكره واحد در يك مسير قرار دارند، هستند دانشگاههايي كه توانسته اند كانون توجه جدي دانشجويان باشند و به عنوان مجموعه هايي كه از اساس در خدمت دانشجويان هستند، خود را قرار دهند.

زاكاني افزود: تفكري كه در مجموعه بسيج دانشجويي حاكم است تفكري است كه احساس مي كند واقعا خدمتگزار دانشجو است و خودش را مرهون شرايطي مي داند كه در اين شرايط زماني موفق است كه بيشتر به مردم و دانشجو و دانشگاه خدمت كند و اين آرزو آمال بسيجيان است.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي ادامه داد: در مسيري كه ما قرار داريم نگاه ما يك نگاه آرمان گرايانه است و هميشه بايدها يك افق هايي است كه بر اساس ارزشهاي اسلامي و ملي ما قرار دارد. اما اين آرمان گرايي ما را به خيال بافي نمي كشاند كه خودمان را از واقعيات اجتماع غافل كنيم.

وي موفق كسي را دانست كه آرمانهايش در مقابل چشمش بوده و استراتژي و تاكتيكهايش را به گونه اي انتخاب كند كه راهبرد و حركتهاي مقطعي خود را به گونه اي انتخاب كند كه از دل اين واقعيات عبور كند.

زاكاني اضافه كرد: در حوزه اجتماع چهار سرفصل را براي خودمان باز مي كنيم، ابتدا بايد با نخبگان اجتماعي خودمان را مصادف كنيم و بر اساس فعلمان آنان را نقد كنيم، سپس واقعيات را دائما به آنها متذكر شويم و مطالبات آرماني خودمان را از آنها داريم، يعني نقد بر اساس انصاف و تقوا و بر اساس يك فهم دقيق از آرمانها و فهم جدي از واقعيات. بخش دوم در حقيقت در خدمت مردم قرار گرفتن است كه اين مساله باز از دو سنخ است، سنخ اول اين است كه ما همين كه نقد نخبگان و مطالبات مردم را از آنها داريم، در واقع به يك نوعي خدمتگزار مردم هستيم و هم به روشنگري دست مي زنيم و فضا را شفاف مي كنيم و هم به نوعي زبان گويايي هستيم كه از حنجره ما صداي مردم طنين انداز است و مطالبات را از مسئولان خواهد داشت.

وي تاكيد كرد: در بعد اجتماعي نيز ما داشته هاي خودمان را در خدمت مردم قرار مي دهيم، يعني دانشگاه را از جهت داشته هاي خودش كه بسيار متنوع است، بر اساس رفع نيازهاي جامعه قرار بدهيم هر چند ممكن است داشته هاي ما داشته هاي محدودي بوده و نيازها نيازهاي بزرگي باشد اما اين اندك نيز مي تواند آرام بخش باشد.

