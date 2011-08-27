‌تاریخچه پوشش رنگ مشکی/ انتقاد شدید از شکل ارائه حجاب در رسانه ملی

زهرا تشکری مدرس رشته مطالعات زنان جامعة المصطفی العالمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آیات 31 و 32 حجاب در سوره نور و 59 احزاب گفت: وجوب حجاب در اسلام از مجموعه آیات قرآن و پاره ای روایات که به حدود حجاب پرداخته است به دست می آید.

وی با تشریح واژه"جلابیب" در آیه 59 سوره احزاب تصریح کرد: تعریف این واژه در کتاب لغت "لسان العرب" به واژه چادر امروزی نزدیک است و مفهوم سیاهی در دل این واژه نهفته است؛ در زبان عرب به سیاه ترین نقطه شب "جلب اللیل" گفته می شود که جلباب از همین ریشه است و این نشان می دهد که در زمان صدر اسلام رنگ مشکی برای پوشش بیرونی زنان یک نوع مطلوبیت داشته است.

سابقه پوشش رنگ مشکی برای زنان به صدر اسلام و ظهور امر حجاب برمی گردد

تشکری با انتقاد از سخنان غیرمستندی که اخیرا درباره چادر مشکی مطرح شده است؛ تأکید کرد: سابقه پوشش رنگ مشکی برای زنان به صدر اسلام و ظهور امر حجاب برمی گردد و ریشه قرآنی و اسلامی دارد و یک نوع مطلوبیت در آن نهفته است، شاید رنگ مشکی کراهت داشته باشد اما در چند چیز از جمله پوشش عمامه، کفش و ردا (لباس رو مردان و زنان) استثنا شده است و این رنگ یک نوع هیبت و وقار را در خود دارد ضمن اینکه نگاهها را به خود جذب نمی کند.

مدرس جامعةالمصطفی تبیین آموزه های دینی و قرآنی و آگاهی بخشی مردم را مانعی در اظهارنظرهای سلیقه ای دانست و گفت: وقتی یک مسئله اجتماعی را بررسی می کنیم باید از چند منظر به آن توجه کرد اولا نوع بیان آن مسئله اجتماعی بسیار اهمیت دارد یعنی آیا نوع بیان ما مستند و کارشناسی است؟ علاوه بر آن برآیند حرفها و نتایج حاصل از آن در جامعه چه می تواند باشد؟ تبعات منفی اظهارنظرهای ناآگاهانه و غیرتخصصی در امور دینی بسیار زیاد است از جمله انحراف جامعه از حقیقت دین است.

وی افزود: برخی دوست دارند دینی را به جامعه و جوانان عرضه کنند که عبارت از دین مدرن است، دینی که پذیرای افرادی باشد که نمی خواهند دین را تمام و کمال رعایت کنند و آموزه های جدیدی را نیز به آن وارد کنند تا افراد بیشتر و جدیدتری را به خود جذب کنند.

انتقاد شدید از نوع ارائه حجاب در رسانه ملی

وی با اشاره به بخشی از سخنان اخیری که در مورد رابطه اشرافیت و چادر مشکی مطرح شده است اظهار داشت: گفته می شود که چادر مشکی قبل از انقلاب یک نوع اشرافیت بوده است! بر فرض که این گفته درست باشد آیا بعد از انقلاب و الان هم همینطور است؟ در حالیکه با وقوع انقلاب اسلامی جامعه آکنده از این نوع حجاب شد و چادر به نماد مبارزه و مقاومت زن ایرانی تبدیل شد.

تشکری افزود: یا گفته شده " از نظر فلسفه حجاب که زن نباید خودش را در مقابل مردان هوس باز قرار دهد قطعا چادر مشکی بدترین پوشش است چون صورت زن را قاب می کند و نگاهها را متمرکز می کند"! آیا مشکل اصلی امروز جامعه ما این است که یکسری از زنان و دختران چادری سعی دارند که به هر شکلی فرمان خدا را اطاعت کنند یا مشکل و فساد اخلاقی جامعه ما ناشی از روسری های رنگارنگ و انواع بزکها و مانتوهای کوتاه و بدن نما و اقسام آرایشهاست؟ مشکل ما آنهاست یا اینها؟! کدام پوشش تحریک زا است؟ چادر یا این مانتوهای رنگارنگ و کوتاه و آرایشهای متفاوت؟

وی با انتقاد شدید از نوع ارائه پوشش در رسانه ملی تصریح کرد: البته در یک صورت قاب شدن صورت با چادر می تواند درست باشد و آن همان حجابی است که الان در رسانه ملی از چادر معرفی شده است. این حجاب عبارت است از یک روسری زیبا دور صورت با یک آرایش مخفی و طبیعی که جلوه زیباتری می بخشد و چادری که بر سر انداخته شده است؛ اگر به این سبک حجاب را ارائه کنیم بله ممکن است صورت را قاب کند اما اگر آنطور خداپسندانه و بدون آرایش باشد و حتی بر طبق نظر برخی فقها اطراف صورت هم پوشیده شود و اگر ابروها زینت شده است پوشانده شود کجا صورت قاب می شود؟

مدرس جامعه المصطفی تصریح کرد: آیا برآیند طرح این سخنان تضعیف حجاب است یا تقویت آن؟ ما با این صحبتها چه نتیجه ای می خواهیم بگیریم و آیا می خواهیم یکی از معضلات اجتماعی را مطرح کنیم؟

نسبت دادن نظرات غیرکارشناسی خود به دین و یا جایگاه فقاهت خطرناک است

وی افزود: برخی اظهارنظرهای شخصی و غیرکارشناسی خود را به دین و یا جایگاه فقاهت و فقها نسبت می دهند که این بسیار خطرناک است؛ متأسفانه هرکسی با برداشت خود یک مسئله را مطرح می کند و آن را به مسائل فقهی نسبت می دهد که سخنان اخیر در مورد حجاب نیز به همین گونه بیان شده است.

تشکری یادآور شد: فقها در احکام شرعی یکسری از شاخصه ها را بیان می کنند و هیچگاه بر روی مصادیق سخن نمی گویند. منطق دین و نظر فقها در مورد حجاب این است که زنان چه در چادر، چه در لباس محلی و.. .به گونه ای پوشش داشته باشند که اولا جلب توجه نکند، ثانیا حدود شرعی را بپوشاند و ثالثا تحریک آمیز نباشد.



وی با استناد به استفتائی که از مقام معظم رهبری در مورد کراهت چادر مشکی شده است، گفت: در این استفتاء مقام معظم رهبری پاسخ می دهند که" این سخن صحیح نیست و بهترین نوع حجاب و پوشش چادر است و چادر مشکی بی اشکال و کراهت ندارد" و مراجع دیگر از جمله آیات عظام مکارم شیرازی، صافی و فاضل لنکرانی هم با عبارتهای دیگر به این مطلب تأکید کرده اند.

راهکارهای ترویج حجاب در جامعه/ تشویق و الزام اجتماعی دو روی سکه نهادینه کردن قوانین

وی در مورد راهکارهای ترویج حجاب اسلامی تصریح کرد: یقین عمومی زمانی به وجود می آید که حجاب در جامعه ، رسانه، خانواده و ... ارزش باشد و حجاب زمانی ارزشمند خواهد بود که کار فرهنگ سازی را درست و بدون اهمال و ظاهرسازی شروع کنیم.

این مدرس رشته مطالعات زنان یادآور شد: الان واقعا چه نوع حجابی در خانواده ها ارزش است همان حجابی که در رسانه ها ترویج می شود؟ در فیلمها و حتی از طریق گویندگان خبر و مجریان چه نوع حجابی را معرفی کرده ایم؟ آیاحجابی است بدون تبرج، بدون آرایش؟ وقتی می گوییم حجاب تنها روسری نیست بلکه نوع تعامل با نامحرم و نوع حرف زدن و و جلوه نمایی و رفتارهایی که یک زن از خود بروز می دهد. تا این مسائل در رسانه ها درست نشود نمی توان انتظار اصلاح داشت.

وی افزود: به هرحال یک حدی از حجاب و نه آن حد متعالی و مطلوب حجاب را باید در کشور به عنوان یک قانون و الزام اجتماعی بپذیریم و بر آن مصر باشیم و مسئولان و مجریان دولتی باید بر این مسئله کار کنند و بدون الزام اجتماعی کار درست نمی شود. در دستگاهها و ادارات ما چگونه کارمندان زن و مرد با هم تعامل دارند؟ چگونه اجازه می دهند زنانی با پوشش و رفتارهای نامناسب در کنار مردان کار کنند؟ چگونه می توانند از فرهنگ سازی و قانون حجاب سخن بگویند در حالیکه تمام دستگاهها و نهادهای ما در این زمینه مشکل دارد؟ باید نظام اجرایی کشور در اجرای قوانین جرأت داشته باشد.