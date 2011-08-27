به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری امروز در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا نوسانات نرخ ارز( دلار) بر روی جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور تاثیر داشته است؟ گفت: هر نوسان اقتصادی بر فضای کسب و کار تاثیر می گذارد، نوسانات نرخ ارز هم از این قاعده مستثنی نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه همانگونه که نوسانات نرخ ارز بر روی بنگاههای اقتصادی تاثیر دارد، بر روی سرمایه گذاری خارجی نیز تاثیر می گذارد، تاکید کرد: باید ابزارهایی تدوین شوند که جلوی تاثیر نوسانات نرخ ارز را بگیرند که از جمله این ابزارها تاسیس بیمه ها است.

وی از آمادگی شرکتهای بیمه برای برای پوشش نوسانات نرخ ارز برای شرکای سرمایه گذاری خارجی و همچنین داخلی خبرداد و عنوان کرد: بیمه اعتبارات و صادرات بانک توسعه صادرات ایران اینگونه نوسانات را تحت پوشش قرار می دهد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از تفاهم میان سازمان با وزارت امور خارجه خبرداد و افزود: در این راستا لیستی از 144 طرح منتخب تهیه و توسط سفرا به کشورهای مختلف برای بازاریابی ارائه می شود و این امر در دستور کار سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف قرار دارد، همچنین بیش از 8 طرح منتخب نیز در این کار در اولویت قرار دارند.

وی رقم سرمایه گذاری مستقیم مصوب ایرانیان خارج از کشور ثبت شده در سال 88 را بالغ بر 350 تا 400 میلیون دلار که در سال 89 به 2 میلیارد دلار رسیده است، اعلام کرد و افزود: با توجه به فضای مطلوب اقتصاد کشور در آستانه سفر مجدد سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل هستیم.

علیشیری با بیان اینکه حجم عظیمی از تقاضا برای سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد که هنوز به ثبت نرسیده است، عنوان کرد: آمارهای اعلامی سرمایه گذاری خارجی کاملا دقیق و شفاف است.

وی سوددهی پروژه های سرمایه گذاری خارجی در ایران را بسیار بالا نسبت به سایر کشورها دانست و گفت: ایران دارای بالاترین نرخ بازگشت سرمایه گذاری است به طوریکه متوسط نرخ بازده سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی 29 درصد، در بخش معدن( نفت و گاز) 36 درصد، دامپروری 5.22 درصد، صنایع غذایی 5.37 درصد و فلزات اساسی 21 درصد است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در بخش دیگری از سخنان خود مشکل دریافت پول نفت ایران از هند را فنی عنوان کرد و اظهارداشت: به دلیل بالا بودن حجم مبادلات مشکلاتی در بخش تهاتر وجود داشت و مشکلی در بخش نقل و انتقالات پولی وجود نداشت، البته این مشکل با سایر کشورها وجود ندارد.

وی ادامه داد: این در حالی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به هیچ وجه مشمول تحریم نیست. اما در حوزه های نفت و گاز سقفی برای سرمایه گذاری تعیین شده و اعلام کرده اند که سرمایه گذاری بیش از 25 میلیون دلار نباید صورت گیرد.

علیشیری رقم جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان در سال 2010 را حدود 12 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: طی دو سال 88 و 89 با رشد 124 درصدی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مواجه بودیم این در حالی است که در بدترین شرایط تحریمهای اقتصادی قرار داشتیم.

وی از بهبود 12 رتبه ای فضای کسب و کار در ایران در سال 2011 خبر داد و افزود: بر این اساس رتبه ایران از 143 به 129 در بین 187 کشور جهان بهبود یافته است.

معاون وزیر اقتصاد از تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری با کشور الجزایر و صندوق مشترک سرمایه گذاری با کشورهای عضو دی هشت خبرداد و بیان کرد: در حال حاضر 14 دستگاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم عضو کارگروه اقتصادی و بازرگانی شورایعالی ایرانیان خارج از کشور هستند.

وی گفت: مرکز خدمات سرمایه گذاری که در 30 استان کشور تشکیل شده است به مجزوهای سرمایه گذاری خارجی رسیدگی می کند، همچنین بانک اطلاعات سرمایه گذاری خارجی نیز تشکیل شده است.