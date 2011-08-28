مرکز معاینه فنی خودروهای برون شهری بجنورد احداث می شود

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون یک مرکز مجاز معاینه فنی و مکانیزه خودروهای برون شهری در شهرستان شیروان فعالیت دارد.

وی تصریح کرد: دومین مرکز مجاز معاینه فنی و مکانیزه خودروهای برون شهری استان نیز در منطقه علی آباد شهر بجنورد تا پایان سال جاری راه اندازی می شود.

وی در ادامه از نصب و راه اندازی سه دستگاه باسکول ثابت محورکش در محور چمن بید - اسفراین - بجنورد برای انتقال بارهای حجیم و سنگین خبر داد و گفت: یک دستگاه باسکول ثابت نیز خریداری شده است که در محور شیروان نصب و راه اندازی می شود.

این مسئول همچنین یادآور شد: سه دستگاه باسکول سیار نیز برای نقاط روستایی استان به پاسگاههای پلیس راه شهرستانهای شیروان و اسفراین تحویل و یکدستگاه نیز در اداره کل حمل و نقل برای مواقع ضروری مورد استفاده قرار می گیرد.

علاوه بر این، وی اعلام کرد: سه باب مجتمع خدمات رفاهی در استان تا پایان سال جاری در سطح محورهای استان به بهره برداری می رسد.

سبحانی افزود: متقاضیان جایگاههای سوخت در استان نیز می توانند مجتمع خدمات رفاهی در فضای جایگاههای خود احداث کنند.