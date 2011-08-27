شش طرح بزرگ راهسازی در خراسان رضوی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اکبری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بزرگراه مشهد – شاندیز با هزینه‌ای بالغ بر 140 میلیون ریال آماده شده، بزرگ‌ترین طرح راهسازی در حوزه‌ راه‌های بین شهری است که در هفته دولت به بهره‌برداری می رسد.

وی افزود: با افتتاح این پروژه که مشهد را به منطقه نمونه گردشگری و شهر شاندیز متصل می‌کند، علاوه بر روان‌‌سازی ترافیک محور شاندیز، هزینه تصادفات و نیز هزینه استهلاک خودروها تا حد چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.

اکبری گفت: کنارگذرهای احمدآباد صولت و کاریز از توابع شهرستان‌های تربت‌جام و تایباد به‌طول مجموع 15 کیلومتر از دیگر طرح‌های بین‌شهری قابل افتتاح در هفته دولت هستند.

وی افزود: این دوکنارگذر که ساخت آنها 71 میلیارد ریال هزینه دربرداشته است ضمن ایمن‌سازی محور تربت‌جام - تایباد به روان‌سازی ترافیک بزرگراه ترانزیتی مشهد – دوغارون کمک شایانی خواهد کرد.

معاون راهسازی اداره‌کل راه و ترابری خراسان‌رضوی گفت: پروژه بهسازی قطعه یک محور ترانزیتی باخرز- تربت‌حیدریه به‌طول هفت کیلومتر، نیز در هفته دولت افتتاح می شود.

اکبری افزود: با اجرای کامل این پروژه که هفت کیلومتر بهسازی شده آن 20 میلیارد ریال هزینه‌ای دربرداشته است ، مشخصات این محور به راه اصلی ارتقاء خواهد یافت.

وی گفت: پل دو دهانه ورودی شهر باخزر، پل بزرگ 15 دهانه‌ای بیاس‌آباد شهرستان خواف و تقاطع غیرهمسطح برغمد به‌طول 28 متر، از دیگر پروژه‌های معاونت راهسازی اداره‌کل راه و ترابری خراسان‌رضوی است که در هفته دولت افتتاح خواهند شد.