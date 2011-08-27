  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

اکبری:

شش طرح بزرگ راهسازی در خراسان رضوی افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون راهسازی اداره‌کل راه و ترابری خراسان‌رضوی از افتتاح شش طرح بزرگ راه‌های بین شهری در هفته دولت در شهرستان های مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اکبری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بزرگراه مشهد – شاندیز با هزینه‌ای بالغ بر 140 میلیون ریال آماده شده، بزرگ‌ترین طرح راهسازی در حوزه‌ راه‌های بین شهری است که در هفته دولت به بهره‌برداری می رسد.

وی افزود: با افتتاح این پروژه که مشهد را به منطقه نمونه گردشگری و شهر شاندیز متصل می‌کند، علاوه بر روان‌‌سازی ترافیک محور شاندیز، هزینه تصادفات و نیز هزینه استهلاک خودروها تا حد چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.

اکبری گفت: کنارگذرهای احمدآباد صولت و کاریز از توابع شهرستان‌های تربت‌جام و تایباد به‌طول مجموع 15 کیلومتر از دیگر طرح‌های بین‌شهری قابل افتتاح در هفته دولت هستند.

وی افزود: این دوکنارگذر که ساخت آنها 71 میلیارد ریال هزینه دربرداشته است ضمن ایمن‌سازی محور تربت‌جام - تایباد به روان‌سازی ترافیک بزرگراه ترانزیتی مشهد – دوغارون کمک شایانی خواهد کرد.

معاون راهسازی اداره‌کل راه و ترابری خراسان‌رضوی گفت: پروژه بهسازی قطعه یک محور ترانزیتی باخرز- تربت‌حیدریه به‌طول هفت کیلومتر، نیز در هفته دولت افتتاح می شود.

اکبری افزود: با اجرای کامل این پروژه که هفت کیلومتر بهسازی شده آن  20 میلیارد ریال هزینه‌ای دربرداشته است ، مشخصات این محور به راه اصلی ارتقاء خواهد یافت.

وی گفت: پل دو دهانه ورودی شهر باخزر، پل بزرگ 15 دهانه‌ای بیاس‌آباد شهرستان خواف و تقاطع غیرهمسطح برغمد به‌طول 28 متر، از دیگر پروژه‌های معاونت راهسازی اداره‌کل راه و ترابری خراسان‌رضوی است که در هفته دولت افتتاح خواهند شد.

کد خبر 1393068

